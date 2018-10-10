"Жаба душит". Эксперт о планах в США производить копии российского оружия

В США хотят производить копии российского оружия, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, способ, с помощью которого американцы собираются это делать, незаконен.

Силы специального назначения армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия, пишет National Interest.

Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы – со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

Отмечается также, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

Издание не исключает, что два российских пулемета – это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец объяснил в эфире радио Sputnik, чем вызван интерес в США к российскому оружию.

"До сих пор как они ни старались, а лучше этого оружия они придумать не могли. Одной из проблем у американцев всегда было то, что после определенного количества выстрелов надо заменять стволы. И, таким образом, американские спецназовцы, помимо тяжеленого пулемета, таскали еще и три-четыре ствола, которые надо было менять в боевой обстановке. Это вызывало у них большие претензии. А нашему модернизированному пулемету Калашникова ствол не надо менять. Более того, у него очень хорошая скорострельность, прицельная дальность, стандартный калибр. "Утес" – это крупнокалиберный пулемет. Он тоже обладает высокой скорострельностью, ему не надо заменять ствол, потому что придумана уникальная система охлаждения, и у него очень серьезная дальность, в отличие от американских аналогов. В общем, куда ни посмотришь, это оружие – лучше американских аналогов", — сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что способ, с помощью которого в США хотят заполучить аналоги российского оружия, незаконен.

"Если это делается по закону, то они должны официально обратиться в Рособоронэкспорт. Но американцы, видите ли, так не ставят задачу. Они говорят конструкторам: добывайте чертежи, где хотите, нас это не интересует, но мы хотим получить такое оружие. А это уже грубейшее нарушение международных правил. Контрафактное оружие производится в десятках стран, и России не сообщают об этом, не заключают контракты. Это одна из серьезнейших проблем международного рынка оружия. Если американцы хотят производить такое оружие, им нужно действовать по закону. Но их заедает самолюбие, жаба душит. Они хотят поступить как контрабандисты. Но копия всегда хуже оригинала, потому что они не знают технологию производства стали, секретов некоторых механизмов. Они их могут видеть, но не знают системы этой работы. Копия может получиться жалкой", — сказал Виктор Баранец.

