РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Жаба душит". Эксперт о планах в США производить копии российского оружия

0280
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские войска специального назначения. Архивное фотоАмериканские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
В США хотят производить копии российского оружия, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, способ, с помощью которого американцы собираются это делать, незаконен.

Силы специального назначения армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия, пишет National Interest.

Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы – со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

Отмечается также, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

Издание не исключает, что два российских пулемета – это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец объяснил в эфире радио Sputnik, чем вызван интерес в США к российскому оружию.

"До сих пор как они ни старались, а лучше этого оружия они придумать не могли. Одной из проблем у американцев всегда было то, что после определенного количества выстрелов надо заменять стволы. И, таким образом, американские спецназовцы, помимо тяжеленого пулемета, таскали еще и три-четыре ствола, которые надо было менять в боевой обстановке. Это вызывало у них большие претензии. А нашему модернизированному пулемету Калашникова ствол не надо менять. Более того, у него очень хорошая скорострельность, прицельная дальность, стандартный калибр. "Утес" – это крупнокалиберный пулемет. Он тоже обладает высокой скорострельностью, ему не надо заменять ствол, потому что придумана уникальная система охлаждения, и у него очень серьезная дальность, в отличие от американских аналогов. В общем, куда ни посмотришь, это оружие – лучше американских аналогов", — сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что способ, с помощью которого в США хотят заполучить аналоги российского оружия, незаконен.

"Если это делается по закону, то они должны официально обратиться в Рособоронэкспорт. Но американцы, видите ли, так не ставят задачу. Они говорят конструкторам: добывайте чертежи, где хотите, нас это не интересует, но мы хотим получить такое оружие. А это уже грубейшее нарушение международных правил. Контрафактное оружие производится в десятках стран, и России не сообщают об этом, не заключают контракты. Это одна из серьезнейших проблем международного рынка оружия. Если американцы хотят производить такое оружие, им нужно действовать по закону. Но их заедает самолюбие, жаба душит. Они хотят поступить как контрабандисты. Но копия всегда хуже оригинала, потому что они не знают технологию производства стали, секретов некоторых механизмов. Они их могут видеть, но не знают системы этой работы. Копия может получиться жалкой", — сказал Виктор Баранец.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена