Политолог прокомментировал слова Могерини о "культурной сверхдержаве"

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала ЕС "культурной сверхдержавой". Политолог Леонид Крутаков рассказал, что, по его мнению, стоит за этим заявлением.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Евросоюз мировой культурной супердержавой, отметив важную составляющую взаимодействия в этой сфере во внешней политике Европы.

"Культура является неотъемлемой частью нашей европейской внешней политики. Мы, европейцы, по определению "мягкая сила". И даже сейчас, когда мы вкладываем больше, чем когда-либо, в развитие нашей "жесткой силы" – что порой необходимо – нашей европейской обороны, нашей стратегической автономии, которая может понадобиться, мы продолжаем быть культурной сверхдержавой. Позвольте сказать, культурной мировой сверхдержавой", — заявила она на открытии книжной ярмарки во Франкфурте.

"Мне определенно не нужно убеждать эту аудиторию в важности культурной дипломатии. Европейские страны всегда понимали силу международных культурных отношений – прежде всего, для наших экономик, но и для наших международных отношений", — добавила Могерини.

По ее словам, "сегодня во всем мире культура продолжает оставаться полем битвы". Могерини напомнила о захвате террористами города Тимбукту в Мали, где были уничтожены древние библиотеки и мечети, и сирийской Пальмиры, где были разрушены исторические храмы и статуи.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков рассказал, чем, по его мнению, продиктованы такие заявления.

"Надо понимать, что миф о евроцентризме, то есть о некоем культурном лидерстве Европы, – это центральный миф западного мира. Это снимало когнитивный диссонанс, когда Европа переживала период колониализма и завоеваний других стран. То есть это подавалось не как завоевание и ограбление, а как то, что они несут цивилизацию и прогресс в отсталые страны. Поэтому Могерини всего лишь озвучивает то, что является основой культурной матрицы Европы. Но при этом надо понимать, что, когда этот тезис выбрасывается в культурное пространство на таком уровне, это значит, что Европа теряет свое культурное лидерство", — сказал Леонид Крутаков.

Он пояснил свою позицию.

"Ментально Запад "переехал" в США, а Европа превратилась в сателлита. Поэтому, конечно, это фантомные боли, переживание за свое прошлое и желание утвердить, что они по-прежнему ключевой игрок на мировой арене. Заявление Могерини знаковое, оно означает, что меняется не только политическая повестка и мировая экономика, но идут и мощнейшие культурные сдвиги во всем мире. Мы наблюдаем процесс формирования новых политических формаций. И к чему это приведет, как будет выглядеть карта Европы и карта мира, трудно предсказать", — отметил политолог.