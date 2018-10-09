"Не всякому дано выдержать". Американист об отставке Хейли

Президент Дональд Трамп подтвердил скорую отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik назвал возможные причины этой отставки.

Президент Дональд Трамп подтвердил отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН. Он сообщил, что отставка Хейли готовилась заранее и анонсировал ее возможное будущее возвращение в администрацию.

"Она сказала мне примерно шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет немного отдохнуть", – сказал Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, Хейли уйдет с поста в конце года.

По словам американского президента, он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. "Надеюсь, что она вернется обратно в какой-то момент в каком-то качестве. Можете сами выбрать (должность)", – пообещал Трамп.

Политик занимает пост постоянного представителя США при ООН с 27 января прошлого года.

Постпред США при ООН – должность министерского ранга, в этом качестве Хейли входит в кабинет, который возглавляет Трамп.

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал отставку Хейли.

"Никки Хейли – человек, который практически раньше всех из сотрудников администрации президента Трампа занял свой пост, ее кандидатура была названа президентом еще до теперь уже бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Хейли – это человек, который очень поддерживал Трампа и получал от него высокие оценки своей работы. И сегодня Трамп тоже говорил о ней как о своем друге. При этом понятно, что у нынешнего президента есть определенная проблема с текучкой кадров: не все справляются, не все срабатываются с ним – по разным причинам, иной раз, наверное, и по его вине. Но многие и просто не выдерживают темпа, поскольку беспрецедентный все же случай: эта администрация находится под жутким прессингом СМИ, оппозиции и всякого рода либеральных активистов. Это не всякому дано выдержать. В любом случае, хотя Хейли является, несомненно, сторонницей Трампа и близким ему по духу человеком, ее отставка говорит о продолжении политической борьбы в Вашингтоне, в том числе и в самой администрации президента", – считает Дмитрий Дробницкий.