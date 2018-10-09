"Клоунада". Политолог о выступлении украинского делегата в ПАСЕ

В ПАСЕ упрекнули депутата Рады, который наглядно показал, как надо защищаться от "химической атаки" России, сообщили СМИ. Политолог Александр Ведруссов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ПАСЕ мало кто воспринимает всерьез делегатов от Украины.

В ПАСЕ упрекнули депутата Верховной рады Алексея Геращенко за неуместный внешний вид на заседании ассамблеи, сообщает украинский телеканал NewsOne.

Во время выступления народный избранник надел зеленые резиновые перчатки. Таким образом Гончаренко проиллюстрировал необходимость "защититься от возможной химической атаки" со стороны России.

Нардеп подчеркнул, что и в ПАСЕ тоже есть опасность стать жертвой отравляющих веществ.

"Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать", – сказал представитель украинской делегации.

В свою очередь, ведущая заседания заявила, что в ПАСЕ "не стоит одеваться, как на театральной сцене".

Политолог Александр Ведруссов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ПАСЕ мало кто воспринимает всерьез делегатов от Украины.

"Пока они нужны Западу для давления на Россию, их выходки будут терпеть, снисходительно улыбаться и иногда даже похлопывать по плечу – в ПАСЕ ведь тоже хватает записных "украинских патриотов" из разных европейских стран. Что касается поведения самих украинских депутатов, то все уже привыкли к их выходкам, я думаю, что уже очень мало кто их воспринимает всерьез и мало кто считает, что у них вообще есть какая-то самостоятельная позиция. Их воспринимают исключительно в логике противостояния с Россией", – считает Александр Ведруссов.

По его словам, украинские делегаты в ПАСЕ пытаются продемонстрировать, что они – часть "единого фронта" против России, но получается, по большей части, клоунада.

"Прежде ПАСЕ была достаточно адекватным институтом, и там представители всех европейских стран вели себя достойно. Сейчас же общая паранойя проникла и туда, она ведь везде, все борются с "российской угрозой" – и американцы, и европейцы. И Украина в этой ситуации пытается сделать вид, что они – Запад и Украина – это "единый фронт" против России, и более того, Украина – форпост в противодействии России. Отчасти это у нее получается, и она имеет с этого какие-то краткосрочные дивиденды. Но, по большей части, эти попытки – вот такая же клоунада, как мы только что видели", – сказал Александр Ведруссов.