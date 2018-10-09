Аналитик: с "Турецким потоком" в Европе скоро будет полная определенность

Газ по обеим ниткам "Турецкого потока" может пойти c января 2020 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что российская часть проекта практически выполнена.

Газ по обеим ниткам "Турецкого потока" может пойти c января 2020 года, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что строительство газопровода идет по графику.

Министр также рассказал о возможных вариантах продолжения второй нитки "Турецкого потока".

"Есть разные варианты, маршруты. У нас есть вариант – это Греция – Италия. Есть вариант поставок газа через Турцию в Болгарию, соответственно дальше Сербия, Венгрия и в Австрию", – сказал Новак.

"Сейчас идет расширение газотранспортной инфраструктуры в этих странах. И, конечно, для нас сегодня наиболее приоритетным является, безусловно, направление в сторону Болгарии и Австрии. Со всеми странами этими подписаны дорожные карты развития газотранспортной инфраструктуры. И там сроки все синхронизированы в целом со строительством "Турецкого потока"", – отметил он.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Российская часть проекта практически выполнена, сейчас остается окончательно согласовать детали с европейскими контрагентами и уже определяться с точным маршрутом "потока" на их территории. Понятно, что окончательный вид проекта будет зависеть от того, кто предложит наилучшие условия. Проект находится на финальной стадии, и сейчас, думаю, идут консультации со странами, куда будет поставляться газ, по поводу ориентировочных цен будущих поставок, цен на транспортировку и так далее. То есть финальные условия согласовываются, и, думаю, в ближайшее время будет уже определенность полная", – сказал Роман Ткачук.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года, 13 июля 2018 года сообщалось, что "Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока".

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером мероприятия.