Эксперт: Украина провела военные учения на Азове "по подсказке"

Украинские военные провели учение на побережье Азовского моря. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал эти учения провокацией.

Украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины.

"По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в Приазовье 9 октября провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта противника на побережье", – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, в ходе учений навыки отработали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Указывается, что авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться, в дальнейшем подразделения Нацгвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье.

"Во время учебы органы управления, силы и средства из состава объединенных сил различных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению", – добавили в пресс-центре.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал информацию об учениях.

"Мне кажется, что эти учения – пропагандистский ход, поскольку население на Украине отдалено от объективной информации. Кроме того, мы видим, что в ситуацию активно вмешиваются НАТО и Соединенные Штаты Америки, инициируя какие-то совместные дела с Украиной и прочее. Поэтому Киев, наверное, проводит эти учения по подсказке американцев. Но поскольку Азовское море – это совместное море России и Украины, то эти учения носят провокационный характер: поскольку сами американцы и натовцы туда зайти не могут, то украинцы хотят там создать очаг напряженности", – сказал Владимир Оленченко.

В начале года в Азовском море обострилась ситуация с судоходством. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в "незаконном посещении Крыма". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин". Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.