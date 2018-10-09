Эксперт: Украина провела военные учения на Азове "по подсказке"

Украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины.
"По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в Приазовье 9 октября провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта противника на побережье", – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, в ходе учений навыки отработали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.
Указывается, что авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться, в дальнейшем подразделения Нацгвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье.
"Во время учебы органы управления, силы и средства из состава объединенных сил различных составляющих сектора безопасности и обороны действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению", – добавили в пресс-центре.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал информацию об учениях.
"Мне кажется, что эти учения – пропагандистский ход, поскольку население на Украине отдалено от объективной информации. Кроме того, мы видим, что в ситуацию активно вмешиваются НАТО и Соединенные Штаты Америки, инициируя какие-то совместные дела с Украиной и прочее. Поэтому Киев, наверное, проводит эти учения по подсказке американцев. Но поскольку Азовское море – это совместное море России и Украины, то эти учения носят провокационный характер: поскольку сами американцы и натовцы туда зайти не могут, то украинцы хотят там создать очаг напряженности", – сказал Владимир Оленченко.
В начале года в Азовском море обострилась ситуация с судоходством. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в "незаконном посещении Крыма". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин". Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.