Спортивный эксперт прокомментировал скандал вокруг Кокорина и Мамаева

Поведение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина бросает тень на весь российский футбол, заявили в РФС. В эфире радио Sputnik спортивный эксперт, главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко высказал свою точку зрения на ситуацию.

Случаи, подобные драке в столичном кафе, в которой, предположительно, участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, бросают тень на весь российский футбол, заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Он подчеркнул, что закон один для всех, и виновные должны понести заслуженное наказание.

Алаев также добавил, что произошедшее не вяжется со стремлением РФС и сборной заслужить уважение и любовь болельщиков.

"Мы знаем, что сейчас в сборной собраны достойные игроки. Мы очень внимательно подходим к отбору в команду, нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди, разделяющие наши ценности. Они любят футбол, настоящие профессионалы, уважают болельщиков, занимаются благотворительностью. При этом члены сборной – живые люди, могут пойти куда-то отдохнуть, но понимают, что имеют публичный статус, что за ними следят миллионы, что на них равняются дети", – добавил глава РФС.

Днем 8 октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили человека в одном из столичных кафе, бурно отреагировав на замечание о шумном поведении.

Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. У него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин.

Руководство футбольных клубов подтвердило участие в инциденте своих игроков и осудило их поведение. Пресс-служба "Краснодара" по итогам инцидента объявила, что Мамаев будет отстранен от тренировок с первой командой "черно-зеленых" и получит максимально возможный штраф, также руководство клуба рассматривает варианты расторжения контракта с полузащитником. Пресс-служба "Зенита" заявила, что Кокорин будет наказан, а его поведение "вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение".

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", но адвокат Пака намерен добиваться переквалификации на "Хулиганство". Он также исключил возможность договориться в досудебном порядке.

Позже стало известно, что за несколько часов до драки в кафе Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у гостиницы "Пекин".

Полиция изучает данные по обоим инцидентам.

В эфире радио Sputnik главный редактор газеты "Советский спорт", спортивный эксперт Николай Яременко высказал мнение, что этим футболистам не должно быть места в российском футболе.

"Я бы очень хотел, чтобы и футбольный клуб "Краснодар", и футбольный клуб "Зенит" вышвырнули этих подопечных вон из футбола, а возбужденное уголовное дело было доведено до конца. Дело в том, что эти футболисты, по большому счету, постоянно находятся в режиме безнаказанного существования. Если вспомнить, где и как провинились Кокорин и Мамаев за последние годы, то пальцев на руках не хватит. Они хотя бы должны были вынести урок из шумихи, которая поднимается всякий раз. Если ты публичный человек, то не должен забывать, что любое твое действие будет рассматриваться под любым углом. В данном случае это не просто разовая выходка – кинуть стулом в человека. Мы знаем, что за два часа до этого они били по голове другого человека у гостиницы "Пекин". Наказание должно последовать. Они должны завязать с футболом. Прощения здесь никакого быть не может. И дело не в том, что они должны быть наказаны за то, что побили крупных чиновников. В принципе бить стулом по лицу человека, так похабно себя вести никто не имеет права", – сказал Николай Яременко.

Кокорин и Мамаев в 2016 году оказались замешанными в громком скандале. Вскоре после провала сборной России на чемпионате Европы футболисты попали на видео вечеринки в одном из самых дорогих клубов в Монте-Карло, где под звуки гимна РФ гостям разносили шампанское на общую сумму в 250 тысяч евро. Позже оба извинились за случившееся. В 2017-м году Кокорин был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе в Москве. По решению суда нападающий "Зенита" был лишен прав на четыре месяца.