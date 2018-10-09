Юрист: статья для Кокорина и Мамаева определится после экспертизы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершили два нападения на людей в Москве. Пострадавшие госпитализированы. Адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik рассказал, какими могут быть последствия для футболистов.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в понедельник утром совершили два нападения на людей в центре Москвы.

Накануне вечером стало известно, что в одном из столичных кафе произошел конфликт между группой молодых людей и двумя посетителями.

© REUTERS / RUSSELL CHEYNE Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

На видео с камер наблюдения видно, что человек, похожий на Кокорина, наносит удар стулом одному из мужчин, сидящих за столиком, после чего завязывается потасовка.

Позже адвокат пострадавшего Дениса Пака рассказал, что у его доверителя диагностированы сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушибы.

"Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах", – сказал Геннадий Удудян.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Игрок сборной России по футболу Павел Мамаев во время тренировки на стадионе "Мунисипал" в Тулузе

В заявлении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве сообщается, что возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои".

Во вторник стало известно, что перед инцидентом в кафе подвыпившая компания также напала на одного из водителей на парковке. Человека, сделавшего футболистам замечание, выволокли из автомобиля и нанесли несколько ударов. Пострадавший, оказавшийся водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, был доставлен в реанимацию. Водителя госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

Адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik рассказал, какими могут быть последствия для двух футболистов.

"Здесь вопрос стоит о причинении вреда здоровью, степень тяжести будет определена уже после судебно-медицинской экспертизы. Я думаю, что, скорее всего, еще будет вменен 213-й состав, это хулиганство (статья 213 УК РФ "Хулиганство" – ред.). Возможно, дополнительно будет рассматриваться вопрос о побоях – если степень тяжести вреда здоровью не будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Все будет определено после того, как эксперты скажут свое слово. Степень тяжести вреда здоровью является основанием к тому, чтобы уже квалифицировать соответствующим составом действия нападавших. Поэтому в зависимости от этого тяжкий, средней тяжести либо легкий вред здоровью будет определять статью, которая будет вменена Мамаеву и Кокорину. Также есть шанс на то, что путем мирного урегулирования и поиска примирительных процедур с потерпевшими можно будет этот вопрос закрыть. Но шанс этот, на мой взгляд, в данном случае очень и очень призрачный", – отметил Тимур Маршани.