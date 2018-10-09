Политолог рассказал, что стоит за обвинениями России в подрыве складов ВСУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в пожарах на военных складах. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, с чем в действительности связаны взрывы и пожары на украинских складах.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что за пожарами на военных складах в стране стоит Москва.

"Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет.

По данным украинских СМИ, этот арсенал – один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе под Черниговом хранится около 88 тысяч тонн боеприпасов. При этом в Генштабе ВС заявили, что их на складе в 1,5 – 2 раза меньше, горят около 10% боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". Виновным грозит до семи лет лишения свободы. В СБУ не исключили, что причиной пожара могла стать диверсия.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Владимира Омеляна.

"Уже не первый раз украинские чиновники обвиняют Россию в собственной бесхозяйственности. Украинские склады с боеприпасами горели еще во времена президентства Виктора Ющенко. С тех пор состояние украинской армии не улучшилось, и такие инциденты происходят и сейчас. Я не исключаю того, что пожары на украинских складах связаны с коррупцией. Возможно, кто-то из украинских чиновников занимается продажей оружия и с помощью пожаров просто списывает его, а затем продает на черном рынке. Но такая уж сложилась традиция в украинской политике – во всем обвинять РФ. Для этого нынешняя украинская власть сформировала в стране антироссийское информационное поле. Поэтому различные государственные деятели Украины, чиновники разного ранга во всем обвиняют российское государство. Обвиняют в собственной неспособности навести порядок в Вооруженных силах Украины", – сказал Иван Мезюхо.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах.

Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, пятеро пострадали. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего боеприпасы начали взрываться.

Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожено до трети запасов.