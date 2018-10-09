"Кликушество". Украинский политик о новых обвинениях Порошенко в адрес РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия намерена вмешаться в избирательную кампанию в стране. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал причины подобного обвинения.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Россия намерена активно вмешиваться в избирательную кампанию в стране.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские – осенью 2019 года. Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Мы уже сейчас видим, и с точки зрения наших специальных органов, и с точки зрения наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы", – заявил Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии, которую транслировали украинские телеканалы.

Он утверждает, что вероятна попытка подкупа избирателей деньгами, "которые идут с востока, с России". Порошенко также отметил, что Киев достиг договоренностей с международными партнерами относительно сотрудничества по киберзащите результатов выборов на Украине.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения Петра Порошенко в адрес России.

"Чего-то подобного следовало ожидать. Раз уж часть политической элиты США говорит, что Россия вмешивается в чужие выборы, а в других западных странах эту абсолютно неразумную мысль поддерживают, то как тут Украине стоять в стороне от такого кликушества. Тут есть и дополнительная причина. Если Порошенко (в ходе президентских выборов на Украине – ред.) будет побеждать, то он скажет, что не получилось у России вмешаться в выборы, и что Центральная избирательная комиссия защитила объективный результат. А вот если результат у него по итогам голосования будет плохой, то будет поднят вопрос, что это Россия якобы вмешалась. Это Порошенко так стелет соломку, чтобы когда будет падать, объяснить причину своего провала. Но это в любом случае не работает: украинский народ уже дал ему свою оценку и не видит никакой угрозы со стороны России, потому что самая большая угроза для Украины – это власть самого Порошенко", – сказал Владимир Олейник.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.