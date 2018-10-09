Американист: США рассматривают Украину как "открывашку" от региона

Немецкая газета объяснила, зачем США нужен "особый статус Донбасса", который продлевает Украина. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин прокомментировал публикацию.

Украина снова, до 2019 года, продлила действие закона об особом статусе для Донецкой и Луганской областей и таким образом показала, что киевские власти не хотят услышать восставший регион, пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание подчеркивает, что особый статус для Донбасса – это фикция. Предполагается, что он должен быть установлен после региональных выборов по законодательству Украины, однако в реальности это приведет к концу для обеих республик.

Как считает газета, проблема заключается в том, что этот закон формально опирается на Минские соглашения, которые требуют отвода вооружений, амнистии для жителей и другие поблажки со стороны властей Украины, но они об этом слышать не хотят. И в этом их активно поддерживают США.

Если бы этот закон не был продлен, то Украина автоматически стала бы той стороной, которая подрывает Минский процесс, отмечает издание. Тогда вполне вероятен будет военный сценарий решения вопроса, и тогда вспыхнет война, и киевские власти, вероятней всего, будет ожидать негативный исход, говорится в публикации.

А этого очень не хотят "западные партнеры" Украины и особенно США: им выгодно, чтобы ситуация оставалась в подвешенном состоянии и чтобы на границе с Россией оставалась "рана", которая продолжит вытягивать ресурсы и которую можно в любой момент вскрыть, пишет газета.

При всем этом, США продолжают поощрять возрождение национализма, в частности, позволяя принять фашистское приветствие в армии, отмечается в статье.

"Колбаса для национализма, которой сейчас лакомится украинский цепной пес Вашингтона, – это возрождение фашистского приветствия. Псу разрешают лаять и даже поощряют его в этом. Но кусаться ему пока нельзя", – заключает издание.

Ранее Верховная рада приняла закон, устанавливающий приветствием в ВСУ и нацполиции лозунг украинских националистов "Слава Украине – Героям слава".

В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин прокомментировал публикацию.

"Думаю, эти утверждения соответствуют действительности. США заинтересованы в сохранении таких очагов напряжения по всему миру, чтобы иметь "точку входа", некую "открывашку" от региона. По сути, мы это можем видеть по всем ключевым регионам планеты. Это и северокорейская проблема, и Ближний Восток, и, безусловно, Украина – как инструмент давления на Россию, как способ шантажа. Можно сказать, что это часть американской глобальной стратегии: разделять и властвовать", – сказал Константин Блохин.