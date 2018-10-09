Мнение о прогнозе МВФ: у России есть внутренние источники роста

Международный валютный фонд повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал свой взгляд на оценку МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 процентных пункта – до 1,8%. Об этом говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.

В апрельском и июльском прогнозах МВФ предполагал, что российская экономика вырастет на 1,7% в 2018 году и на 1,5% в 2019-м.

Однако в октябрьском прогнозе фонд ожидает от российской экономки роста в 2019 году уже на 1,8%. Прогноз на рост российского ВВП в 2018 году не изменился – 1,7%.

Во многом изменение прогноза на 2019 год связано с ростом цен на энергоносители, следует из пояснений фонда.

"Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть", – сказал главный экономист МВФ Морис Обстфельд, комментируя прогноз.

Свой взгляд на оценку МВФ в эфире радио Sputnik высказал политолог Юрий Светов.

"Любые оценки международного сообщества о том, что в России наблюдаются положительные изменения, конечно, чрезвычайно важны. Это сигнал для окружающего мира, что, несмотря на санкционное давление и угрозу новых санкций, у нас находятся внутренние источники роста. В частности, Россия, несмотря на давление, продолжает строительство газопроводов "Сила Сибири" в сторону Китая и "Северный поток-2", который должен появиться в 2020 году. И то, что было завершено строительство Крымского моста, был успешно проведен Чемпионат мира по футболу – это все сигналы того, что у нас есть внутренние возможности для развития", – сказал Юрий Светов.