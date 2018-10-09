Политолог: спецслужбы Британии обычно активны накануне страшных событий

В Великобритании считают, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов прокомментировал сообщения британской прессы.

Британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.

По данным газеты, руководители британских спецслужб заявили Мэй, что "главная цель Москвы – захватить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу".

"Десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии, первоначально прибыв туда для обучения и поддержания канала связи", пишет газета. Москва поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и "снабжает его войска тяжелой техникой", утверждает издание.

Газета также пишет, не приводя оснований для таких утверждений и источников информации, что "в Ливии уже, как считается, размещены разрушительные российские противокорабельные ракеты "Калибр" и современные системы ПВО С-300".

"Если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море", – пишет The Sun.

"То, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он раньше применял в Сирии и Крыму. Он видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального влияния на Запад. При этом мы крайне уязвимы как для миграционных потоков, так и для нефтяного кризиса, которые может вызвать Ливия", – сказал собеседник газеты.

Сообщения британской прессы в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"В последнее время британские спецслужбы чрезвычайно активно делают заявления своему премьер-министру и транслируют те или иные сентенции на весь мир. Подобная чрезвычайная публичная активность британских спецслужб, причем, в таком провокативном характере, указывает на то, что явно разогревается информационная площадка. Так активны они были накануне мировых войн и в разгар холодной войны, когда мир стоял на пороге глобального катаклизма. Я не могу предположить, что они сошли с ума, потому что это профессионалы высокого уровня. Конечно, мы прекрасно понимаем, что случилось с Ливией, и куда они за уши пытаются притянуть и нас. Западная коалиция, по сути, разрушила эту некогда успешную страну. И то, что лидер Ливии с удовольствием сотрудничал с западным миром, их не остановило. И когда они говорят, что русские хотят что-то сделать Ливии, нечего там делать уже – формально страна существует, но на самом деле на территории бывшей Ливии сегодня – бандформирования, контролирующие свои отдельные кусочки, нищета, огромное количество беженцев. Я буду рад ошибиться, но подобная чрезвычайная активность британских спецслужб, как правило, происходит накануне грандиозных событий", – сказал Алексей Мартынов.