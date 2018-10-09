В МЧС рассказали о ситуации с обрушением моста над Транссибом в Приамурье

Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Ликвидация последствий обрушения пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

В городе Свободный на главный путь Транссибирской магистрали рухнули два пролета автомобильного моста. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин в эфире радио Sputnik рассказал об обстановке на месте ЧП.

В Приамурье на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел в десять утра в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. По данным МЧС, рухнули два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице. В момент обрушения по мосту ехал грузовик. Водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

Официальный канал региональной газеты "Амурская правда" в YouTube опубликовал видео инцидента. На нем видно, как за несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.

К месту обрушения были направлены два аварийно-восстановительных поезда. В Свободный экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. Из Благовещенска выехала оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС Матвея Гибадулина. В управлении развернули оперативный штаб. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

После обрушения СК начал доследственную проверку. Также свое расследование проведет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В эфире радио Sputnik начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин рассказал о ситуации на месте ЧП.

"Помимо водителя большегруза, который проезжал по мосту, пострадавших больше нет. Обстановка нормальная, на месте работают все службы, там находится начальник главного управления МЧС России по Амурской области, губернатор Амурской области, местные власти. Сейчас решается вопрос о демонтаже моста и освобождении железной дороги для проезда поездов. Это единственный мост, который соединял центральную часть города с этим районом, есть объездная дорога, но она в плохом состоянии. Дорожные службы будут делать все, чтобы там был возможен проезд автотранспорта", — сказал Денис Долинин.