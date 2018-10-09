Мнение: взрывы на складах боеприпасов на Украине вызывают вопросы

В Черниговской области произошел взрыв на военном складе, идет эвакуация. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что подобные инциденты происходят на Украине все чаще.

Интенсивность взрывов на шестом арсенале склада с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области составляет два-три взрыва в секунду, сообщает генштаб Вооруженных сил Украины.

Ранее управление по связям с общественностью ВС Украины сообщило, что на военном складе в Черниговской области произошел взрыв.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В радиусе 20 километров от места ЧП остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство. Кроме того, по всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры.

На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада по ситуации.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский предположил, что этот взрыв может быть неслучайным.

"Взрывы и пожары на складах боеприпасов на Украине становятся все более частыми – настолько, что невольно задаешься вопросом: а действительно ли это не предумышленное событие? Часто бывает так, что подобные пожары и взрывы – это просто способ списать боеприпасы, которые до этого исчезли в неизвестном направлении. Это действительно беспокоит. Если эти частые пожары на Украине связаны с тем, что боеприпасов не хватает, то в этом случае, вполне вероятно, они ушли за границу, потому что на Украине нет покупателя", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.