Мнение: Нидерланды откровенно пошли на обострение отношений с Россией

МИД России вручил ноту послу Нидерландов в связи с выдвижением обвинений в адрес ряда россиян в подготовке кибератак. В эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук прокомментировал ситуацию.

В российский МИД в понедельник вызвали посла Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, дипломату вручили ноту в связи с выдвижением обвинений в адрес ряда россиян в подготовке кибератак.

"В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Джонс-Бос, в свою очередь, заявила журналистам, что "Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории". По ее словам, она сообщит о результатах встречи в МИД в Гаагу.

В начале октября Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую пытались провести четверо россиян. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

Российский МИД назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная антироссийская кампания шпиономании наносит серьезный вред двусторонним отношениям.

Также с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, к краже и публикации данных, отмыванию средств с использованием криптовалюты.

Комментируя обвинения Нидерландов, в МИД подчеркнули, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры, добавили в ведомстве. Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было, речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке, пояснили в МИД. Нидерланды умалчивают, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было", отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие риски для отношений двух стран может нести эта история.

"На отношениях между нашими странами это скажется отрицательно. История апрельская, вытащили ее сейчас, и Нидерланды совершенно откровенно пошли на обострение. Думаю, они это сделали под давлением других наших западных партнеров, потому что если бы они хотели этого сами, то в апреле это и делали бы. Причем история очень неприятна тем, что в отличие от "дела Скрипалей", где были видны откровенные ляпы, в данном случае наши партнеры подготовились. Но тот факт, что российская сторона выдала ноту и стала возражать на официальном уровне, позволяет говорить, что аргументация по существу вопроса у нас есть. И мы будем эту аргументацию реализовывать", — сказал Евгений Ющук.