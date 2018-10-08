Эксперт об обвинениях Нидерландов в адрес россиян: выстраивают "цепочку"

В МИД РФ сообщили, что россиянам, задержанным в апреле в Гааге, не было тогда предъявлено официальных претензий. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik объяснил логику действий Нидерландов в данном инциденте.

Официальных претензий россиянам, задержанным в апреле в Гааге, тогда предъявлено не было, не было также дипломатических демаршей и запросов, сообщили журналистам в МИД РФ.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

Как заявили в понедельник в МИД РФ, нидерландская сторона умалчивает, "что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было".

"Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Был получен отказ и на прямое требование уведомить о происходящем российское диппредставительство. Более того, у наших экспертов были изъяты все личные вещи, включая кредитные карты и деньги. Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву", – отметили в МИД РФ.

После этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. "Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений", – заявили в МИД РФ.

Там также пояснили, что изъятое у россиян оборудование предназначалось для тестирования информационных систем посольства в целях анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские госучреждения.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik объяснил логику действий властей Нидерландов в данном инциденте.

"Надо понять, что все это – очень широкая и длительная кампания, и она еще будет вспыхивать в разных странах: то в Великобритании, то в Штатах, то в Нидерландах, то еще какую-нибудь страну подцепят. Это такая стратегия: выстроить "цепочку", чтобы "кусать" нас время от времени и создавать тем самым нервозную атмосферу. Для этого все и делается. При этом выдвигаются обвинения, которые мало доказуемы – и вы сами вроде бы должны доказывать, что все это не так. А раз вы начинаете доказывать, то, получается, вы и в самом деле виноваты", – сказал Лев Клепацкий.