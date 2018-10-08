Политик объяснил, почему украинцев становится все меньше

В Раде констатировали высокие темпы сокращения населения Украины. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот процесс уже приобрел необратимый характер.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев пожаловался на темпы сокращения населения Украины.

По словам политика, число украинцев сократилось на десять миллионов: девять миллионов уехали из страны, а миллион умер. Временной промежуток, о котором идет речь, Мураев не уточнил.

"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием", – заявил народный избранник в эфире CapitalTV.

Современную демографическую ситуацию на Украине Мураев сравнил с "голодомором".

"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?" – возмутился он.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал продолжающееся сокращение населения Украины.

"С 2001 года в Украине не проводилась перепись населения и в ближайшие годы Киев проводить ее явно не намерен. Причин много и одна из них, безусловно – вымирание народа из-за невыносимых условий жизни. Много людей было убито после государственного переворота (2014 года, – ред.), многие стали политическими беженцами, много людей ищет свою долю в других странах. Точные оценки по количеству выехавшего населения дать сложно, они разнятся от 10 до 15 миллионов", – отметил Вадим Колесниченко.

По его мнению, ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится.

"Социологические исследования дают неутешительный прогноз: молодежь Украины – около 90% – не видит своего будущего на родине. Так что оценку действиям властей люди дают ногами: они уезжают. А те, кто не может уехать, вымирают из-за высоких цен и тарифов, из-за некачественного питания. К сожалению, этот процесс – необратимый и безостановочный: Украину в ближайшее время ожидает новое повышение как тарифов, так и цен при общем спаде производства", – сказал Вадим Колесниченко.

По данным ООН, в 2018 году Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. По оценке Госстата Украины, население страны в 2017 году составляло 42,3 миллиона человек. Ранее экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил, что в действительности украинцев на десять миллионов меньше, чем утверждает Госстат.