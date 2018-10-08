Политик объяснил, почему украинцев становится все меньше

Депутат Верховной рады Евгений Мураев пожаловался на темпы сокращения населения Украины.
По словам политика, число украинцев сократилось на десять миллионов: девять миллионов уехали из страны, а миллион умер. Временной промежуток, о котором идет речь, Мураев не уточнил.
"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием", – заявил народный избранник в эфире CapitalTV.
Современную демографическую ситуацию на Украине Мураев сравнил с "голодомором".
"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?" – возмутился он.
Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал продолжающееся сокращение населения Украины.
"С 2001 года в Украине не проводилась перепись населения и в ближайшие годы Киев проводить ее явно не намерен. Причин много и одна из них, безусловно – вымирание народа из-за невыносимых условий жизни. Много людей было убито после государственного переворота (2014 года, – ред.), многие стали политическими беженцами, много людей ищет свою долю в других странах. Точные оценки по количеству выехавшего населения дать сложно, они разнятся от 10 до 15 миллионов", – отметил Вадим Колесниченко.
По его мнению, ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится.
"Социологические исследования дают неутешительный прогноз: молодежь Украины – около 90% – не видит своего будущего на родине. Так что оценку действиям властей люди дают ногами: они уезжают. А те, кто не может уехать, вымирают из-за высоких цен и тарифов, из-за некачественного питания. К сожалению, этот процесс – необратимый и безостановочный: Украину в ближайшее время ожидает новое повышение как тарифов, так и цен при общем спаде производства", – сказал Вадим Колесниченко.
По данным ООН, в 2018 году Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. По оценке Госстата Украины, население страны в 2017 году составляло 42,3 миллиона человек. Ранее экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил, что в действительности украинцев на десять миллионов меньше, чем утверждает Госстат.