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Эксперт прокомментировал заявление в Германии о "Северном потоке-2"

(обновлено: 17:38 08.10.2018)
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© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
В Германии рассказали о роли "Северного потока-2", заявив, что он может стать ключевым для отношений двух стран. Завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik назвал это заявление двойственным.

Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек выразил мнение, что проект газопровода "Северный поток-2" может стать ключевым для отношений двух стран.

Как заявил Платцек в интервью радиостанции Deutschlandfunk, в течение многих лет между Россией и Германией складывались партнерские отношения, которые были близки к тому, чтобы перейти в дружбу. "Это явно изменилось. Отношения более чем прохладные", – заявил он, при этом подчеркнув необходимость поддерживать диалог.

Глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым. 10 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Сейчас мы должны смотреть, где мы можем найти совпадающие интересы, чтобы, по меньшей мере, вновь добиться большей предсказуемости… Я больше не говорю о партнерстве, дружбе или подобных вещах. Мне очень жаль, но эти времена прошли", – добавил Платцек, отметив, что таковым общим интересом для двух стран является проект "Северный поток-2".

""Северный поток-2" может действительно стать ключевым проектом для наших отношений", – заявил он. По словам Платцека, если данный проект будет реализован, это, возможно, поможет добиться прогресса и по вопросу урегулирования на востоке Украины.

Он также подчеркнул, что интенсивное противостояние американцев этому проекту обусловлено чисто экономическими причинами и желанием продавать свой СПГ Германии. С мнениями, что "Северный поток-2" сделает Германию политически зависимой от России, Платцек категорически не согласен. "Я вижу здесь не отрицательные стороны и зависимость, а дополнительный шанс для развития, в том числе наших национальных экономик в Европе", – сказал он.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik обратил внимание на двойственность заявления председателя правления Германо-российского форума.

"Это заявление немножко странноватое. Потому что если реализуется какой-то ключевой проект, то он просто обязан повлиять на взаимоотношения, дружбу и партнерство. Ведь без этого невозможно доверие, невозможна сама реализация такого крупного, долгосрочного проекта, каким является "Северный поток-2". Но, с другой стороны, заявление Германии мне здесь понятно. Германия сейчас, с точки зрения западного сообщества, ставит свои непосредственные экономические выгоды выше общеполитических целей ЕС. Но общая позиция Евросоюза – что необходимо урегулировать, параллельно с "Северным потоком", вопросы транзита через Украину. То есть этот вопрос все равно остается на повестке дня. Потому что неурегулирование транзита через Украину порождает много вопросов, связанных, например, со стабильностью этой страны. И это никуда не уйдет, это останется. Поэтому, я думаю, и делаются такие двойственные заявления", – сказал Юрий Рыков.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
"Германия будет стоять твердо". Эксперт о значении газа из России для ФРГ
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута

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