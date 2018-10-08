Военный эксперт: НАТО "прицеливается" к украинским аэродромам

На Украине начались учения с участием стран НАТО "Чистое небо-2018". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение о том, что на самом деле стоит за объявленной целью этих учений.

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием военных из стран НАТО начались на Украине, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

Кроме Украины, в учениях примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Учения будут проходить с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей.

Посольство США на Украине ранее сообщило, что для участия в учениях на Украину прибыли истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 американских ВВС.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о реальных целях этих учений.

"Украина представлена на этих учениях десятью летательными аппаратами, преимущественно вертолетами, а также остатками еще способных взлетать МиГ-29. Всего на учениях обещают представить сорок летательных аппаратов. Украина, как всегда, в своей излюбленной риторике называет эти учения крупнейшими за последнее время. Ну, если для Украины это крупнейшие учения, то у России, скажу для сравнения, бывало и по триста самолетов и вертолетов принимали участие в учениях. Ну да ладно. Украина будет проводить учения в западной области, и здесь улавливается осторожный натовский аспект – чтобы не раздражать Россию. Учения проводятся под одной и той же легендой – обеспечение безопасности восточного фланга НАТО. Это уже давняя демагогическая риторика. Тем не менее, сегодня можно говорить о том, что Североатлантический блок потихоньку начитает приучать Украину, ее ПВО к натовским стандартам. НАТО пытается освоить восточный театр военных действий, прицеливаясь к украинским аэродромам, к ее позициям. То есть под видом учений мы наблюдаем "поглощение" Украины, которая все еще мечтает вступить в этот блок", – сказал Виктор Баранец.