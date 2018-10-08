Политолог рассказал, почему Польша торопится с размещением базы США

Польша надеется, что США определятся с размещением военной базы весной 2019 года, заявили в Варшаве. В эфире радио Sputnik политолог Николай Димлевич назвал два аспекта, которые, по его мнению, подталкивают Варшаву к быстрейшему решению этого вопроса.

Варшава надеется, что США определятся с вопросом размещения военной базы в Польше весной 2019 года, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава польского МИД Яцек Чапутович.

Отвечая на вопрос о том, как быстро в Польше может появиться постоянная американская база, министр заявил: "Солдаты уже здесь".

По его словам, для размещения новой базы "требуются инвестиции в инфраструктуру для расширения и адаптации действующей базы". "Еще предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года", – сказал Чапутович.

Ранее американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп").

В эфире радио Sputnik политолог, советник Российского фонда развития высоких технологий Николай Димлевич прокомментировал ситуацию.

"Вопрос в том, почему Польша торопится разместить американскую базу на своей территории. В принципе, здесь два аспекта. Еще несколько лет назад Польша заявила о том, что она должна стать главным союзником США в Европе, отстранив Германию. Кроме того, есть мифы о "российской угрозе", на которых ряд польских политиков нарабатывают свой политический капитал. Не надо забывать, что создание американской базы к весне 2019 года определено теми задачами, которые ставит перед собой правительство Польши в связи с той тяжелой экономической ситуацией, которую имеет страна. Ведь размещение базы даст не только серьезные финансовые дивиденды польскому правительству, но и дополнительные рабочие места полякам. Но, к сожалению для Польши, эта база станет объектом для уничтожения при ответных мерах. Потому что угроза от этой базы для Российской Федерации весьма и весьма серьезная", – сказал Николай Димлевич.