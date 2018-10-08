Экономист: решение по Нобелевской премии выглядит "довольно странно"

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике: ими стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер. В эфире радио Sputnik экономист Александр Просвиряков высказал мнение, что исследования американских ученых получили завышенную оценку.

Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена ученым из США Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за работы в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Об этом объявила Шведская королевская академия наук.

Премия присуждена Нордхаусу "за исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ". Ромеру премию вручили "за исследования по интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Ромер – американский экономист, профессор школы бизнеса Нью-Йоркского университета и основоположник модели Эрроу-Ромера (обучения в процессе деятельности). Нордхаус – американский экономист, профессор Йельского университета.

В эфире радио Sputnik основатель Whitestone capital, экономист Александр Просвиряков высказал мнение, что Нобелевский комитет высоко оценил не очень значимые для экономики исследования.

"Исследование, за которое получили премию, направлено на то, чтобы интегрировать данные по изменению климата и данные по инновациям в макроэкономический анализ. То есть когда какие-нибудь большие международные организации, министерства, ЦБ прогнозируют ВВП страны, долгосрочные показания по инфляции, по процентным ставкам, то они должны учитывать, как климат и инновации на это влияют. Но это странно, потому что климатом должны заниматься другие специалисты, а не экономисты. С инновациями то же. Влияние, которое они оказывают на экономику, выражается в несколько других показателях. Инновации должны иметь результатом какое-то конкретное изменение. Поэтому тот факт, что за это стали давать Нобелевскую премию, выглядит для меня, человека, который изучал экономику в трех ведущих университетах в разных странах, довольно странным. Раньше Нобелевским комитетом оценивались более значимые открытия. Премия сама себя начала немного дискредитировать – лично в моих глазах. Можно порадоваться за этих людей, но немного расстраивает, что такие, на мой взгляд, не очень значимые события так высоко ценятся Нобелевским комитетом", – сказал Александр Просвиряков.

Он пояснил свою позицию.

"Что касается самого макроэкономического анализа и прогноза, то если вы посмотрите на прогноз ВВП развитых стран, где данные хорошо отражаются на национальных уровнях, то, например, МВФ, Международный банк и локальные министерства дают разные значения даже на ближайший год. Поэтому значение макроэкономического прогноза, думаю, не столь актуально в современном мире. Реально экономику определяют те субъекты, которые в ней оперируют, компании. А у компаний, как правило, свой взгляд на то, какой будет экономика в ближайшее время. Исходя из этого, они планируют производство", – отметил экономист.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).