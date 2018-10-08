РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Экономист: решение по Нобелевской премии выглядит "довольно странно"

(обновлено: 15:29 08.10.2018)
0621
© REUTERS / TT News Agency / Henrik MontgomeryОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2018 года в СтокгольмеОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2018 года в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency / Henrik Montgomery
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике: ими стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер. В эфире радио Sputnik экономист Александр Просвиряков высказал мнение, что исследования американских ученых получили завышенную оценку.

Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена ученым из США Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за работы в области экономического моделирования взаимосвязей рыночной экономики и изменений климата. Об этом объявила Шведская королевская академия наук.

Рисунки с портретами лауреатов Нобелевской премии мира 2018 Дениса Муквеге и Нади Мурад
© REUTERS / Nerijus Adomaitis
Эксперт объяснил, чем обусловлен выбор лауреатов Нобелевской премии мира

Премия присуждена Нордхаусу "за исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ". Ромеру премию вручили "за исследования по интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Ромер – американский экономист, профессор школы бизнеса Нью-Йоркского университета и основоположник модели Эрроу-Ромера (обучения в процессе деятельности). Нордхаус – американский экономист, профессор Йельского университета.

В эфире радио Sputnik основатель Whitestone capital, экономист Александр Просвиряков высказал мнение, что Нобелевский комитет высоко оценил не очень значимые для экономики исследования.

"Исследование, за которое получили премию, направлено на то, чтобы интегрировать данные по изменению климата и данные по инновациям в макроэкономический анализ. То есть когда какие-нибудь большие международные организации, министерства, ЦБ прогнозируют ВВП страны, долгосрочные показания по инфляции, по процентным ставкам, то они должны учитывать, как климат и инновации на это влияют. Но это странно, потому что климатом должны заниматься другие специалисты, а не экономисты. С инновациями то же. Влияние, которое они оказывают на экономику, выражается в несколько других показателях. Инновации должны иметь результатом какое-то конкретное изменение. Поэтому тот факт, что за это стали давать Нобелевскую премию, выглядит для меня, человека, который изучал экономику в трех ведущих университетах в разных странах, довольно странным. Раньше Нобелевским комитетом оценивались более значимые открытия. Премия сама себя начала немного дискредитировать – лично в моих глазах. Можно порадоваться за этих людей, но немного расстраивает, что такие, на мой взгляд, не очень значимые события так высоко ценятся Нобелевским комитетом", – сказал Александр Просвиряков. 

Он пояснил свою позицию.

"Что касается самого макроэкономического анализа и прогноза, то если вы посмотрите на прогноз ВВП развитых стран, где данные хорошо отражаются  на национальных уровнях, то, например, МВФ, Международный банк и локальные министерства дают разные значения даже на ближайший год. Поэтому значение макроэкономического прогноза, думаю, не столь актуально в современном мире. Реально экономику определяют те субъекты, которые в ней оперируют, компании. А у компаний, как правило, свой взгляд на то, какой будет экономика в ближайшее время. Исходя из этого, они планируют производство", – отметил экономист.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена