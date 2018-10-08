"Танцоры – на сцену". Эксперт о вывозе боевиков из Сирии

Западная коалиция вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков ИГ*, сообщили СМИ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал, с какой целью, по его мнению, вывозятся боевики.

Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники среди местного населения и СМИ.

По данным сирийского агентства, вертолеты коалиции вывезли террористов разных национальностей из района деревни аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

В конце сентября SANA сообщило, что коалиция высадила десант в районе деревни аль-Мурашида на юго-востоке провинции и вывезла оттуда "чиновников" ИГ*. При этом в пресс-службе совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" РИА Новости заявили, что никаких действий по эвакуации боевиков не проводилось.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik предположил, с какой целью из разных районов Сирии вывозятся члены террористических группировок.

"Их вывезли, несомненно, чтобы спасти от уничтожения и потом вновь бросить в бой, чтобы необъявленная война против Сирии продолжалась. И делается это уже далеко не в первый раз. Американцы делают все, чтобы спасти от уничтожения костяк руководства террористов. Одновременно многие страны западной коалиции продолжают поставки оружия антиправительственным формированиям. И нужно назвать исполнителей – как говорится, танцора на сцену: это США, Великобритания, Франция, ФРГ, Израиль, Болгария и другие. Конечно, здесь в полной мере проявляются двойные стандарты коалиции – на словах они готовы бороться с терроризмом, а на деле на протяжении уже семи лет снабжают террористов оружием, спасают их жизни, дают возможность уйти от возмездия", – отметил Владимир Козин.

По его словам, террористические группировки и находящиеся на территории Сирии американские войска выполняют одну и ту же задачу, ведя войну против законного правительства этой страны.

"На территории Сирии, по данным западных СМИ, создано уже 22 американские военные базы. Они действуют, опираясь на развитую военную инфраструктуру США в регионе, поскольку большое количество баз находится вокруг Сирии, на территории сопредельных государств. По сути дела, речь можно вести о вторжении на территорию суверенной страны. Что по всем международным нормам следует квалифицировать уже не только как агрессию, но и фактически как попытку оккупации", – сказал Владимир Козин.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии военные действия против ИГ*, причем в Сирии находятся без согласия властей. Россия с 2015 года проводит антиреррористическую операцию в Сирии по запросу Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России