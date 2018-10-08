"Богатая фантазия". Политолог о возможности новых санкций против России

Великобритания и Германия обсуждают новые санкции против России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин высказал мнение, что у западных стран срабатывает "санкционный рефлекс".

Правительства Великобритании и Германии ведут переговоры о новых санкциях против России после обвинений в кибератаках в адрес российской разведки, сообщает агентство Bloomberg.

"Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо – и это предпочтительно – в сотрудничестве с союзниками, если необходимо", – заявил Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем британского премьер-министра Терезы Мэй.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что Германия обсуждает с европейскими партнерами вопрос новых санкций в отношении России.

"Правительство Германии почти уверено, что российская военная разведка несет ответственность за недавние кибератаки", – заявил он.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал ситуацию.

"Санкционный рефлекс – это первое, что приходит в голову. Возникла новая линия обвинений и новая линия политико-пропагандистской атаки на Россию. Старое "дело Скрипалей" и все, что с ним связано, судя по всему, порядком надоело и утрачивает свои пропагандистские качества. Поэтому – новые нападки. И здесь действия Великобритании и Нидерландов, которые находятся в фарватере антироссийской политики, особого удивления не вызывают. Интереснее всего, как поведет себя правительство Германии. Достаточно плотные экономические отношения с Россией, последовательная защита "Северного потока-2" как раз в этой ситуации могут создать для Германии определенную неловкость. Как мы видим, с течением времени готовность немецкого правительства поддерживать антироссийские санкции снижается, поскольку у Германии с Россией есть реальные связи, серьезные отношения, и здесь есть определенный предел. Все зависит от того, насколько богато воображение и фантазии у наших европейских партнеров. Поэтому нельзя исключать и того, что вслед за нынешним делом появится новое", – сказал Алексей Зудин.

На прошлой неделе Минобороны Нидерландов заявило, что спецслужбам якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как утверждают в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Их выдворили из страны еще в апреле.

В тот же день c обвинениями в адрес России выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории и спортивные организации в разных странах причастны семь "сотрудников ГРУ", в том числе – четверо выдворенных из Нидерландов россиян. Никаких фактов, доказывающих эту версию, на Западе не представили.

В российском МИД назвали эти обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред международным отношениям.