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Военный эксперт: Индия продемонстрировала, что она – суверенная держава

(обновлено: 13:40 08.10.2018)
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© AP Photo / Tsering TopgyalСотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, ИндияСотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Tsering Topgyal
В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Жилин, у Вашингтона уже не хватает сил доминировать везде.

Власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400, заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават. 

"Но мы ведем независимую политику", – подчеркнул он.

Генерал также добавил, что России "не следует беспокоиться" из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт прокомментировал позицию Индии в вопросе закупок С-400
"Вы (Россия – ред.) можете быть уверены, что, хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", – заключил он.

В минувшую пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.

"Индия демонстрирует суверенную политику. Очень многие с удовольствием бы купили российское вооружение, но отказываются от него в ущерб своей безопасности, потому что зависимы от США, боятся США. Формируется новый мировой порядок, фактически двухконтурный валютный мир, когда доллар откатывается на одинокий остров под названием США, а в регионе, о котором мы говорим, начинает доминировать золотой юань. А ряд государств укрепляет обороноспособность. Индия, действительно, продемонстрировала, что она – суверенная держава. Она никому не угрожает – да, она приобрела оружие, но оборонительное. Она показала всему миру, что хочет обезопасить себя. США пытаются доминировать везде, но сил на это у них уже не хватает", – сказал Александр Жилин.

Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Эксперт о контракте по С-400: Индия решительно проигнорировала угрозы США
В США ранее выражали обеспокоенность планами Индии и не исключали введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

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