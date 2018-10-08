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Политолог: новые разработки ВПК Украины опасны для украинской армии

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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРакетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на УкраинеРакетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В Раде заявили о невозможности достроить ракетный крейсер "Украина". Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik разъяснила, почему у украинского ВПК нет такой возможности.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник в интервью изданию "Преступности.net"  заявил, что достроить ракетный крейсер "Украина" невозможно из-за отсутствия подходящего вооружения и недостатка денег.

"К сожалению, не могу посоветовать никакого позитивного выхода, потому что на самом деле корабль такого значительного класса не могут позволить себе Вооруженные силы Украины с точки зрения его стоимости, поставить полностью его в строй, полностью использовать", – сказал Винник.

На судостроительном заводе Океан города Николаева
© РИА Новости / Б. Корзин
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По его словам, наличие крейсера могло бы существенно "усилить способность" Украины в Черном море. Однако он признал, что даже в случае получения необходимых средств Украина не сможет обеспечить его вооружение, так как в стране нет систем противовоздушной обороны, наблюдения, управления огнем, а также средств поражения ракет собственного производства.

Изначально Россия и Украина совместно занимались работой над крейсером, напомнил Винник.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что у Украины нет возможностей для завершения строительства ракетного крейсера. 

"Мне кажется, глупо с их стороны было даже начинать разговор об этом, потому что любому специалисту совершенно ясно, что у них нет никаких ресурсов, в том числе финансовых, для того, чтобы осуществить такой масштабный проект. Тем более в нынешней ситуации, когда на следующий год они треть бюджета пустят на погашение внешних долгов и тут же, очевидно, попытаются занять еще. Но даже если предположить, что они его (крейсер "Украина" – ред.) достроят – у них все равно нет для него вооружения", – сказала Наталья Макеева.  

Она отметила, что украинский ВПК не в состоянии сегодня производить качественное современное вооружение не только для ВМС, но и для других видов вооруженных сил.  

"То, что у них реально есть – это остатки еще советских наработок плюс попытки реплик опять-таки советской военной техники. А новые их разработки просто опасны – взять хотя бы так называемый миномет "Молот", который регулярно взрывается и то убивает, то калечит весь расчет. И когда (президент Украины Петр) Порошенко говорит о каких-то якобы новых прорывных разработках украинского ВПК, то он просто бредит и ведет себя как человек, полностью потерявший всякую связь с реальностью", – сказала Наталья Макеева. 

Черноморский судостроительный завод в Николаеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Строительство четвертого корабля проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году в Николаеве. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он перешел в собственность Украины, получив нынешнее название. 

В 1998 году его попытались достроить, но на это не хватило средств. В дальнейшем обсуждались варианты продажи корабля России. В 2013 году украинская сторона предлагала достроить крейсер с его последующим вооружением на российских заводах, однако договоренностей так и не удалось достичь.

В марте 2017 года Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера. Согласно заявлениям представителей властей, корпус и турбины "Украины" могут представлять интерес для потенциальных покупателей. 

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