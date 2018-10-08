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Военный эксперт: учения Британии в Омане "против РФ" – это "какой-то сюр"

(обновлено: 12:28 08.10.2018)
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© AFP 2018 / Carl de Souza Британские военныеБританские военные
© AFP 2018 / Carl de Souza
Великобритания инсценирует сражение с силами РФ на военных учениях, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал это сообщение.

Великобритания проводит военные учения в Омане с использованием беспилотных летательных аппаратов в целях подготовки к сражениям со странами с "более мощными вооруженными силами", включая Россию, сообщает издание The Times

Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По данным газеты, в учениях Saif Sareea 3, сроком в месяц и стоимостью в 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов), используются дроны, стоящие менее тысячи фунтов стерлингов (1,3 тысячи долларов) каждый. Отмечается, что британская армия впервые испытывает беспилотники "в своих крупнейших военных учениях за 17 лет".

В учениях задействованы также 5,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon. Помимо этого армия испытает дистанционно управляемый бронированный тягач массой в 30 тонн, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.

Учения… готовят солдат сражаться со странами с гораздо более мощными вооруженными силами, чем у Британии", – пишет издание.

Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Роль противника "после изучения российской тактики" будет исполнять эскадрон Дворцовой кавалерии британской армии. "Солдаты в имитациях битв представляют, что легкобронированные боевые машины Дворцовой кавалерии – более мощные российские танки Т-72", – пишет газета.

"Мы пытаемся противопоставить себя тем, кто может быть лучше снаряжен, у кого может быть лучшая подготовка и тем, кто бросит нам самые серьезные вызовы", – приводит The Times слова бригадира Зака Стеннинга, командующего наземными силами в ходе учений. 

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал это сообщение.

"Проводить учения в Омане, как они говорят, для противодействия России – это, честно говоря, какой-то сюр. Что касается их беспилотников, то Британия не была отмечена в числе ведущих стран-производителей беспилотных летательных аппаратов. Если говорить об аппаратах средней высоты и продолжительности полета, то Великобритания, как правило, использует американские беспилотники. К тому же они не являются каким-то чудо-оружием и панацеей при ведении гибридных войн, и это специалистам давно известно. Можно посмотреть на примере Сирии, где нашу авиабазу "Хмеймим" на протяжении нескольких месяцев практически непрерывно атакуют беспилотники, созданные террористами. И все они успешно сбиваются российскими средствами ПВО радиоэлектронной борьбы", – сказал Виктор Мураховский. 

По его словам, российская войсковая противовоздушная оборона уникальна.

"У РФ войсковая противовоздушная оборона – как система – является уникальным явлением. Ее сравнить не с чем. Похожую систему пытается создать армия Китая, но они пока не достигли российского уровня. Остальные страны войсковую ПВО имеют в гораздо более усеченном виде. Россия в этом смысле занимает передовые позиции в мире. Если говорить об оружии на новых физических принципах, например, использующее электромагнитный импульс для борьбы с беспилотниками, то и здесь мы занимаем передовые позиции. Наше оружие способно поражать так называемые рои беспилотников на расстоянии многих километров. Все это у нас уже есть, в отличие от британцев, которые только на словах рассказывают, какие они крутые", – отметил военный эксперт. 

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности стран НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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