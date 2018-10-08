Военный эксперт: учения Британии в Омане "против РФ" – это "какой-то сюр"

Великобритания проводит военные учения в Омане с использованием беспилотных летательных аппаратов в целях подготовки к сражениям со странами с "более мощными вооруженными силами", включая Россию, сообщает издание The Times.
В учениях задействованы также 5,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon. Помимо этого армия испытает дистанционно управляемый бронированный тягач массой в 30 тонн, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.
Учения… готовят солдат сражаться со странами с гораздо более мощными вооруженными силами, чем у Британии", – пишет издание.
"Мы пытаемся противопоставить себя тем, кто может быть лучше снаряжен, у кого может быть лучшая подготовка и тем, кто бросит нам самые серьезные вызовы", – приводит The Times слова бригадира Зака Стеннинга, командующего наземными силами в ходе учений.
В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал это сообщение.
"Проводить учения в Омане, как они говорят, для противодействия России – это, честно говоря, какой-то сюр. Что касается их беспилотников, то Британия не была отмечена в числе ведущих стран-производителей беспилотных летательных аппаратов. Если говорить об аппаратах средней высоты и продолжительности полета, то Великобритания, как правило, использует американские беспилотники. К тому же они не являются каким-то чудо-оружием и панацеей при ведении гибридных войн, и это специалистам давно известно. Можно посмотреть на примере Сирии, где нашу авиабазу "Хмеймим" на протяжении нескольких месяцев практически непрерывно атакуют беспилотники, созданные террористами. И все они успешно сбиваются российскими средствами ПВО радиоэлектронной борьбы", – сказал Виктор Мураховский.
По его словам, российская войсковая противовоздушная оборона уникальна.
"У РФ войсковая противовоздушная оборона – как система – является уникальным явлением. Ее сравнить не с чем. Похожую систему пытается создать армия Китая, но они пока не достигли российского уровня. Остальные страны войсковую ПВО имеют в гораздо более усеченном виде. Россия в этом смысле занимает передовые позиции в мире. Если говорить об оружии на новых физических принципах, например, использующее электромагнитный импульс для борьбы с беспилотниками, то и здесь мы занимаем передовые позиции. Наше оружие способно поражать так называемые рои беспилотников на расстоянии многих километров. Все это у нас уже есть, в отличие от британцев, которые только на словах рассказывают, какие они крутые", – отметил военный эксперт.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности стран НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.