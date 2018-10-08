Эксперт: слова Столтенберга о бомбардировке Югославии – нелепое оправдание

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны. Эксперт Ирина Руднева в эфире радио Sputnik обратила внимание, что Запад уже даже не скрывает истинную цель бомбардировки.

Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.

"В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам <…> это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича", – цитирует Столтенберга телеканал RTS.

Генсек альянса призвал сербский народ "смотреть в будущее", отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.

Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.

"Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости – ред.)", – поделился воспоминания он.

Старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Ирина Руднева в эфире радио Sputnik отметила, что это не первая попытка западных стран оправдать бомбардировку Югославии, меняются лишь формулировки. При этом эксперт обратила внимание, что на этот раз Запад даже не скрывает истинную цель – свергнуть югославского президента.

"Это такие достаточно нелепые оправдания, которые звучат каждый год после бомбардировок. И каждый раз сербов пытаются убедить в том, что все делалось во благо. Сначала звучала формулировка "гуманитарная катастрофа", потом начали говорить, что делалось все для того, чтобы спасти албанцев. А сейчас уже фактически озвучивается та версия, которая напрашивалась во время бомбардировок – о том, что США и их союзники просто решили сместить Милошевича силовым методом. То есть фактически было так: это делалось для того, чтобы подорвать авторитет лидера, а потом, соответственно, сместить его и заменить другим – более удобным. И сейчас генсек НАТО, собственно, этого даже не скрывает", – сказала Ирина Руднева.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, что привело к переселению сербов из края и массовому уничтожению памятников истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.