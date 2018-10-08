"Точка не поставлена". Эксперт о разработке ракет с возвращаемыми ступенями

Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии. Об успехах ракетной промышленности в этом направлении в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на калифорнийский космодром "Ванденберг". Трансляция велась на сайте Spaceflight Now.

Запуск ракеты с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM 1A состоялся в 22:21 EDT (5.21 мск) в понедельник. Первая ступень успешно совершила посадку в 22.30 EDT (5.30 мск).

Миссия включала первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Об успехах, в том числе и российской ракетной промышленности, в этом направлении в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Возвращение ступени – это заметный прогресс в области ракетной техники как таковой. Если вернуться в недалекое прошлое, можно сказать, что первые шаги в этом направлении были сделаны в начале двухтысячных годов. Центр Хруничева в то время заметно продвинулся в разработке возвращаемой ступени, этот проект получил название "Байкал". Но принцип, применяемый Хруничевым, был совсем другим. Илон Маск вертикально возвращает ступень, за счет работы двигателя. А то, что разрабатывалось Хруничевым, – это самолетное возвращение. То есть это казалось более перспективным и надежным – перенести самолетные технологии на ракетную технику. Но, возможно, путь Маска более эффективный, поскольку не требует взлетно-посадочной полосы. С точки зрения массы конструкции, у Маска тоже есть преимущество. Однако, по сравнению с методом Хруничева, у Маска больше расход топлива. Однако последняя точка не поставлена. В печати появлялись сообщения, что центр Хруничева хочет вернуться к развитию "Байкала". Вся ракетная промышленность пытается отойти от прежних представлений – в область, когда (это уже мечты, конечно) использование ракеты будет похоже на использование автомобиля. Прогресс в этом направлении обозначился", – сказал Натан Эйсмонт.

Ранее в Фонде перспективных исследований (ФПИ) рассказали, что в России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя.