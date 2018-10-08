Эксперт: наказание Нурмагомедова со стороны UFC может быть "самым жестким"

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя, пишут СМИ. О том, что грозит спортсмену со стороны UFC, в эфире радио Sputnik рассказал спортивный эксперт Игорь Сидоров.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в интервью "Известиям" заявил, что накажет сына жестче, чем UFC.

Для тренера главное в команде – это дисциплина, поэтому отец, по его словам, отнесется к своему сыну в этом плане очень жестко. "Ты делаешь все, что хочешь, в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди", — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Поведение сына он считает неприемлемым. Оно стало "пределом его нервных потрясений", отметил он. Также отец спортсмена заявил, что на правах главы команды возьмет на себя ответственность за произошедшее.

В субботу, 6 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе.

Противостояние Макгрегора и Нурмагомедова не ограничилось рингом. После окончания боя между бойцами и членами их команд завязалась потасовка, после которой судьба титула была поставлена под вопрос. Чемпионский пояс россиянин получил только несколько часов спустя. Выплату гонорара Нурмагомедову приостановили.

По словам российского спортсмена, драку спровоцировали оскорбления Макгрегора в адрес его религии, страны и семьи. Позже чемпион принес Атлетической комиссии штата Невада извинения за потасовку.

Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что сильно разочарован произошедшим, и не исключил вариант с лишением россиянина титула.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный редактор портала "Blood and sweat" Игорь Сидоров.

"Сейчас самое жесткое, что обсуждается, – это возможность лишения его титула чемпиона. Это может случиться, потому что после боев президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Атлетическая комиссия штата Невада изъяла у них все записи происходящей драки, что сейчас идет расследование. На данный момент Макгрегору выплатили гонорар, а Хабибу заморозили. Зная американцев, могу сказать, что финансовые штрафы будут. Драка ведь фактически началась с того, что Нурмагомедов выпрыгнул в зал. Команда Макгрегора воздействовала словами, они ругались, что-то кричали, но никто не применял физическую силу. Это начал Хабиб: сначала он кинул капу в тренера Макгрегора, потом прыгнул, после этого все разгорелось, команда стала отвечать, команда Хабиба полезла ему помогать", — сказал Игорь Сидоров.