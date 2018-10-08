Эксперт прокомментировал позицию Индии в вопросе закупок С-400

В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400. Эксперт Борис Волхонский рассказал в эфире радио Sputnik, как этот ответ характеризует политику Нью-Дели.

Власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400, заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават.

"Но мы ведем независимую политику", — подчеркнул он.

Генерал также добавил, что России "не следует беспокоиться" из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

"Вы (Россия – ред.) можете быть уверены, что, хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", — заключил он.

В пятницу, 5 октября, Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключали введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

Заместитель руководителя Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Борис Волхонский прокомментировал ситуацию.

"Это характеризует политику Индии: она смотрит, прежде всего, на собственные национальные интересы, а уже потом координирует свои действия с другими. В данном случае С-400 – это лучшая продукция в своем классе, поэтому Индия ее выбрала. С одной стороны, Индия выстраивает достаточно конструктивные отношения с США, и я думаю, что никаких санкций они вводить не будут, поскольку Индия – слишком значимый игрок. И то, что Индия не приемлет однополярный мир, давно известно", — сказал Борис Волхонский в эфире радио Sputnik.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

