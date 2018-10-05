"Оценка профессионала". Эксперт о словах адмирала США про ракету "Калибр"

Американский адмирал Джеймс Фогго назвал "впечатляющими" возможности новой российской ракеты "Калибр".
"Шесть новых подлодок класса "Кило" (обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подлодок — "Палтус" и "Варшавянка". – Прим. ред.) сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" — это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", — сказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе на мероприятии в Atlantic Council.
Российские корабли и подлодки 22 августа нанесли по позициям террористов в Сирии сто ударов крылатыми ракетами "Калибр". Как отметили в Минобороны, всего они поразили 166 объектов.
Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли.
Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.
С тех пор "Калибры" неоднократно применяли против террористов в Сирии.
В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны проанализировать результаты ударов по ИГ* новым высокоточным оружием. Президент отметил, что, хотя ракеты "Калибр" могут оснащаться боеголовками с ядерным наполнением, "в борьбе с террористами это не нужно". Российский МИД также заявил, что с террористами можно справиться обычными средствами и это полностью соответствует военной доктрине России.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал оценку американского адмирала.
"Что касается оценки, которую дал высокопоставленный американский адмирал действиям наших военнослужащих, применявших "Калибр", то к удивлению это оценка профессионала. И она не связана с пропагандой. Высказался человек, который реально оценивает ситуацию. Мы в Сирии показали высокую эффективность применения ракет "Калибр". За счет их высокой точности мы смогли достичь результатов, сравнимых с применением тактического ядерного оружия. Только в данном случае нет заражения, а потери среди боевиков очень высокие. То есть речь идет о том, что российские военные комплексы позволяют вести боевые действия без применения ядерных боеголовок, достигая намеченных целей", — сказал Александр Жилин.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.