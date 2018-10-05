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"Оценка профессионала". Эксперт о словах адмирала США про ракету "Калибр"

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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Американский адмирал Джеймс Фогго высоко оценил возможности российской ракеты "Калибр". В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин высказал мнение, что адмирал реально оценивает ситуацию.

 Американский адмирал Джеймс Фогго назвал "впечатляющими" возможности новой российской ракеты "Калибр".

"Шесть новых подлодок класса "Кило" (обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подлодок — "Палтус" и "Варшавянка". – Прим. ред.) сейчас действуют в районе Черного моря, две из них были в Средиземном море и запускали ракеты "Калибр". Ракета "Калибр" — это впечатляющая ракета. Крылатая ракета для поражения наземных целей. В случае запуска с любого из этих морей, включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", — сказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе на мероприятии в Atlantic Council.

Российские корабли и подлодки 22 августа нанесли по позициям террористов в Сирии сто ударов крылатыми ракетами "Калибр". Как отметили в Минобороны, всего они поразили 166 объектов.

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли.

Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили против боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно применяли против террористов в Сирии.

В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны проанализировать результаты ударов по ИГ* новым высокоточным оружием. Президент отметил, что, хотя ракеты "Калибр" могут оснащаться боеголовками с ядерным наполнением, "в борьбе с террористами это не нужно". Российский МИД также заявил, что с террористами можно справиться обычными средствами и это полностью соответствует военной доктрине России.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал оценку американского адмирала.

"Что касается оценки, которую дал высокопоставленный американский адмирал действиям наших военнослужащих, применявших "Калибр", то к удивлению это оценка профессионала. И она не связана с пропагандой. Высказался человек, который реально оценивает ситуацию. Мы в Сирии показали высокую эффективность применения ракет "Калибр". За счет их высокой точности мы смогли достичь результатов, сравнимых с применением тактического ядерного оружия. Только в данном случае нет заражения, а потери среди боевиков очень высокие. То есть речь идет о том, что российские военные комплексы позволяют вести боевые действия без применения ядерных боеголовок, достигая намеченных целей", — сказал Александр Жилин.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ. 

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