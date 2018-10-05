Эксперт о контракте по С-400: Индия решительно проигнорировала угрозы США

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 "Триумф". Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что американцам, грозящим санкциями, придется смириться с решением Нью-Дели.

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400 "Триумф", сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее соглашение стороны заключили во время визита президента РФ в Индию.

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили приверженность двух стран развитию военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Москва приступила к исполнению контракта, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории Рособоронэкспорта. С сегодняшнего дня мы приступили к его исполнению", – сказал Михеев.

Путин и Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 в октябре 2016 года.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал позицию Индии.

"Еще до подписания контракта инсайдеры говорили, что Индия его подпишет, несмотря на угрозы из Вашингтона, с таким посылом, что Индия – суверенная страна, и она может покупать оружие у кого хочет. То есть мнение третьих стран ее не так сильно заботит, как того хотел бы Вашингтон. В американской политике есть определенное давление на Индию, там грозят санкциями. Но Индия решительно проигнорировала эти угрозы, продемонстрировав, что она сама вольна решать, что и у кого покупать. И американцам придется так или иначе с этим смириться", – сказал Борис Рожин.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.