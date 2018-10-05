Военный политолог: "действо" Киева на Азове имеет вполне конкретные цели

Вооруженные силы Украины планируют провести военные учения в Азовском море. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал наращивание Киевом военного потенциала в этом регионе.

Вооруженные силы Украины планируют провести военные учения в Азовском море, сообщила пресс-служба украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) со ссылкой на секретаря ведомства Александра Турчинова.

По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".

На совместном брифинге с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом Турчинов заявил, что, согласно решению СНБО, в Азовском море создана "корабельно-катерная группа военно-морских сил, значительно усилена береговая оборона и авиационная компонента".

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в конце сентября прошли через Керченский пролив.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал планы Киева.

"Предвыборная президентская кампания, которая на Украине фактически уже началась, плюс желание обратить на себя внимание европейских государств и США, доказать, что Украина находится на переднем крае борьбы с Россией – все это заставляет нынешние киевские власти так активно наращивать свой военный потенциал в регионе Азовского моря. Самое интересное, что кораблей у Украины не так много, они находятся в чрезвычайно сложном техническом состоянии, но при этом все берега Азовского моря со стороны Украины усеяны ее сухопутными войсками. Они готовятся к отражению надуманного десанта со стороны РФ. Все это – концерт, клоунада. В то же время это провокация, которая, с одной стороны, должна привлечь внимание Запада, а с другой – отвлечь внимание украинцев от экономических и социальных проблем внутри страны, заставить их сконцентрироваться на некоем враге – это Россия. Ради этого, скорее всего, и происходит это действо в акватории Азовского моря", – сказал Андрей Кошкин.