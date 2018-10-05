Депутат Госдумы: угольная промышленность может быть экологически чистой

О будущем угольной энергетики и "угольном эффекте" для экономики в интервью радио Sputnik в рамках Российской энергетической недели рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Низкая себестоимость угля делает его по-прежнему самым популярным среди первичных источников энергии. При этом уголь является и самым "грязным" топливом, лидируя по выбросам углекислого газа в атмосферу. Может ли угольная промышленность стать экологически чистой и в каких странах спрос на уголь не падает, а продолжает расти? Об этом в эфире радио Sputnik на Российской энергетической неделе в Москве рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

"С чем я не соглашусь: все говорят, что уголь – это грязное топливо. Это абсолютно неверно. Существуют инновационные технологии, чистые технологии, которые позволяют максимальным образом снизить вред окружающей среде не только при добыче угля, но и при транспортировке, при погрузке в портах и при энергетике. Ведь самый главный вред происходит при сжигании угля. А новые технологии позволяют улавливать взвешенные вещества, снижать выбросы, сбросы…", – сказал Дмитрий Исламов.

По словам депутата, уголь останется самым доступным и дешевым источником в энергетике еще в ближайшие 10-20 лет.

"На сегодняшний день Россия – третья в мире по объему экспорта после Австралии и Индонезии. То есть мы уже заняли существенную нишу, и задача стоит активно продвигать наши интересы. Мы понимаем, что уголь на сегодня является одним из серьезных первичных ресурсов в энергетике. И это положение сохранится в ближайшие 10-20 лет. Кроме того, уголь на сегодняшний день – самый доступный и самый дешевый источник энергии. Возьмем, например, Индию. Сейчас там идет процесс индустриализации. Сколько понадобится энергии? Или Африку: в ближайшие 20 лет население там вырастет на миллиард человек. А им надо одеваться, пить, кушать. И это все – уголь. Уголь свою роль сохранит. Сейчас мы знаем, что мировая фабрика – это Китай. Он определяет политику добычи миллиарда тонн угля. А наша задача – сохранить эту рыночную нишу. Почему? Потому что это работа для наших людей", – отметил Дмитрий Исламов.

Слушайте полную версию интервью:

Депутат Госдумы: угольная промышленность может быть экологически чистой Your browser does not support HTML5 audio

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.