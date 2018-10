Военный эксперт оценил выводы в США по "конфликту с Россией и Китаем"

В США оценили шансы на успех в конфликте с Россией и Китаем. В эфире радио Sputnik преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ Владимир Карякин отметил, что выводы американского института – это чистая теория.

Вооруженные силы США, скорее всего, не смогут успешно одновременно участвовать в двух крупных конфликтах. Такой вывод содержится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation в Вашингтоне.

Возможность Соединенных Штатов вести одновременные боевые действия с двумя крупными странами, к примеру, Россией и Китаем, согласно документу, получила "предельный" индекс.

Авторы исследования подчеркивают высокий уровень опасности для национальных интересов США, вызванную, как это формулирует Пентагон, "угрозами 4+1" – Россией, Китаем, КНДР, Ираном и терроризмом.

В отчетах Heritage Foundation способность, возможность и готовность американских военных отвечать на угрозы получают один из пяти индексов: "очень слабые", "слабые", "предельные", "сильные" и "очень сильные".

Ранее специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty объяснил невозможность завоевания России суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией, а также особенностями национального самосознания.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", – говорилось в статье. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах", отмечало издание.

В эфире радио Sputnik преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин отметил, что выводы американского института – это чистая теория.

"Это исследования американского научного военного сообщества, которое мониторит ситуацию, чтобы держать все под должным градусом. Но ведь сегодня главное – не военное решение вопросов, а экономические войны, идеологическая борьба. Войны, в основном, ведутся в информационном пространстве. Если военный конфликт и будет, то он случится где-то на периферии международной политики, это будет проба сил в локальной войне. Например, как это происходит на Ближнем Востоке. И это все, чего можно ожидать. Ничего серьезного, глобального не предвидится, потому что все себе отдают отчет в том, что катастрофа может иметь необратимые последствия. Сколько ни мониторь ситуацию, а война России и США – это, конечно, катастрофа. Поэтому, думаю, следует оценивать ситуацию в локальных конфликтах – например, таких, как война в Сирии. Такая оценка многое даст: изменит взгляды на ведение боевых действий и подготовку к ним", – сказал Владимир Карякин.