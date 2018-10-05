Эксперт рассказал, в каком случае Украина станет энергонезависимой

Украина планирует покрыть потребность в газе за счет внутренних ресурсов, заявил глава кабинета министров страны Владимир Гройсман. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, принимающий участие во встрече глав правительств государств-членов ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), рассказал, как страна намерена добиться энергетической независимости.

"Мы являемся достаточно энергонезависимым, с точки зрения наших запасов, государством, по разным оценкам, мы находимся на втором или третьем месте в Европе по запасам газа. Наша стратегия направлена на увеличение добычи украинского газа и удовлетворение собственных потребностей", – заявил Гройсман на совместной пресс-конференции лидеров правительств ГУАМ.

По его словам, в стране был создан госфонд энергоэффективности, который начнет работать в 2019 году, и будет способствовать рациональному использованию ресурсов.

"Мы достаточно устойчивы в вопросах выработки электроэнергии, атомной энергии, гидроэнергии. Наша задача – быть самодостаточными при использовании уникальной украинской газотранспортной системы, которая имеет возможности надежного транзита газа в ЕС и его хранения", – добавил Гройсман.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал заявление Гройсмана.

"Понятно, что это очередное хвастовство. Потому что запасы там достаточно старые на их месторождениях, они добывают около 20 млрд кубометров газа в год – и это уже на протяжении многих лет. И каких-то перспектив на существенный рост добычи там не наблюдается. Главный их лозунг, который следует понимать, это не то, что они станут намного больше добывать, а что у них очень сильно снижается потребление газа. В этом смысле они действительно могут постепенно прийти к тому, что смогут обеспечить собственные потребности – потому что промышленность у них закрывается, люди бегут в другие страны. Соответственно, потребление становится все меньше и меньше", – сказал Сергей Правосудов.