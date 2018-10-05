Военный эксперт: Индия очень тонко подходит к выбору вооружений

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков зенитных ракетных систем С-400. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Пылаев рассказал о специфике политики Нью-Дели в области закупок вооружений.

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400 "Триумф", сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее соглашение стороны заключили во время визита Владимира Путина в Индию.

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили приверженность двух стран развитию военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Как позднее сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта со ссылкой на гендиректора организации Александра Михеева, Россия приступила к исполнению контракта на поставку Индии С-400 с пятницы.

"Контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории Рособоронэкспорта. С сегодняшнего дня мы приступили к его исполнению", – сказал Михеев.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Пылаев высказал мнение о том, каких принципов придерживалась Индия, заключая данный контракт.

"То, что наше вооружение востребовано в мире – это не новость, оно остается в тренде со времен Советского Союза, и новые разработки тоже находят своих покупателей. Что касается Индии, то эта страна всегда очень тонко подходит к выбору вооружений для своих Вооруженных сил – внимательно рассматривает качественные параметры каждого элемента боевой техники, которую она покупает: будь то танки, истребители, вертолеты, корабли и, конечно, комплексы противовоздушной обороны… При этом специфика политики Индии в области закупок вооружения – это не складывать все яйца в одну корзину. Индия не имеет полной зависимости от технологической линейки какого-то одного поставщика. Помимо российского, у них есть и американское вооружение, и французское, и свою линейку современных вооружений они развивают… Перспективы с Индией у нас могут быть очень хорошие. Индию привлекает, что это действительно очень хороший комплекс противовоздушной обороны", – сказал Александр Пылаев.

"Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.