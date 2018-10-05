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Эксперт: резолюция сената США по "голодомору" оскорбляет меня как ученого

(обновлено: 13:25 05.10.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкГолод на Украине в 1932 годуГолод на Украине в 1932 году
© РИА Новости
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Сенат конгресса США принял резолюцию, в которой признал голод на Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал резолюцию сената конгресса США по "голодомору".

Американский сенат принял резолюцию, в которой признал голод на Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Вашингтон согласился с выводами правительственной комиссии США по голоду на Украине о том, что "Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах", следует из документа. Кроме того, резолюция осуждает "систематические нарушения прав человека" со стороны советского правительства по отношению к украинцам.

Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2018 / Genia Savilov
Мнение: Украина попыталась усилить "хор русофобии"
Посольство Украины в США выразило американским сенаторам признательность за "историческое решение". 

В декабре прошлого года в министерстве иностранных дел России напомнили, что голод начала 30-х годов XX века является общей трагедией народов бывшего СССР, а попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" носят антиисторический характер.

"Это общая трагедия русских, украинцев, казахов и других народов, населявших Советский Союз и, конечно, крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории СССР, в которой пострадали, по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек", – заявили в МИД.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал резолюцию сената конгресса США по "голодомору".

"Это чисто политическое решение и оскорбление здравого смысла. Оно просто оскорбляет меня как ученого. Существует большое количество исследований по этой проблеме, например, фундаментальные работы всемирно признанного ученого Виктора Викторовича Кондрашина – уроженца, кстати, Пензенской области, которая тоже очень пострадала от голода 1932-1933 годов. Он, а также другие авторитетные ученые подробнейшим образом исследовали все обстоятельства этой трагедии. Ими введено в научный оборот огромное количество документов – и, естественно, нигде нет ни малейших признаков того, что якобы Сталин организовал голод специально, чтобы навредить украинцам", – сказал Олег Матвейчев.   

По его мнению, изучавшая эту проблему правительственная комиссия США проявила антинаучный подход. 

"Она изучала, надо понимать, только те документы, которые ей принесли так называемые украинские историки, которые не цитируются научными изданиями и всерьез никем в мире не воспринимаются. Вся "научная" база их аргументации, извините за выражение, высосана из пальца и служит исключительно политическим целям. Равно как и всевозможные выставки на Украине, где экспонируются действительно страшные фотографии тех лет с жертвами голода – да вот только уже не раз обнаруживалось, что часть этих фотографий была сделана или в других республиках, или вообще в других странах. Что еще раз показывает, что на Украине сейчас полностью отсутствует научный подход к этой теме, а просто тиражируется политическая пропаганда", – отметил Олег Матвейчев.   

Ранее исследователи в разных странах указывали, что голод 1932-1933 годов на территории РСФСР (включая территорию тогдашней Казахской АССР), Украинской ССР и Белорусской ССР не имел этнических причин, а был вызван неурожаем в сочетании с ошибками, допущенными советским руководством в ходе коллективизации крестьянских хозяйств.

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