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"Не сработает". Эксперт об украинском "Плане Б" по "Северному потоку-2"

(обновлено: 11:54 05.10.2018)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
В "Нафтогазе" заявили о наличии "плана Б" на случай запуска "Северного потока-2". Заведующая сектором "Газовые рынки" ИЭФ Екатерина Орлова в эфире радио Sputnik прокомментировала планы Киева.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил о наличии у Киева "плана Б" на случай запуска "Северного потока-2", согласно которому украинская компания потребует от России компенсацию в размере 12 миллиардов долларов. Об этом он заявил в эфире украинского "Пятого канала"

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Как отметил Витренко, Украина уже подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба, который будет причинен Украине из-за запуска "Северного потока-2" и простоя украинской газотранспортной системы после окончания срока действия контракта на транзит газа после 2019 года.

Представитель "Нафтогаза" при этом подчеркнул, что в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки", а не об уровне тарифа на транзит газа как такового.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT раскритиковал "план Б" украинского "Нафтогаза". По словам депутата, украинская сторона "только потратится на адвокатов".

Заведующая сектором "Газовые рынки" Института энергетики и финансов Екатерина Орлова в эфире радио Sputnik выразила сомнения в том, что "план Б" "Нафтогаза" сработает.

"Действительно, после того, как будет запущен "Северный поток-2", доходы Украины от транзита газа заметно уменьшатся. Но вряд ли по этому украинскому "плану Б" арбитраж примет положительное решение, я даже не уверена, что этот иск вообще будет рассмотрен. Причин тому несколько, упомянем хотя бы о том, что иск, как было сказано, подан к России, но проект этот не российский, а совместный – в нем принимают участие помимо "Газпрома" несколько европейских компаний. Соответственно, вряд ли этот "план Б" будет хоть как-то реализован", – сказала Екатерина Орлова.

Она предположила, почему руководство "Нафтогаза" обнародовало сейчас этот план.    

"Если бы на Украине была хорошая экономическая обстановка, то тогда, думаю, и такого вопроса бы не возникло. Но так как обстановка плохая, то нужно, во-первых, на кого-то указать как на "виноватого", а во-вторых, нужно хотя бы попытаться хоть где-то получить дополнительные деньги. От Европы они эти деньги не получат – вот и пытаются получить их от России", – отметила Екатерина Орлова.  

Сотрудник Укртрансгаза в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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В июле "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 млрд долларов.

Ранее в декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

"Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

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