Эксперт о планах в Норвегии по безвизовой зоне с Россией: доверие растет

Власти норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, предлагают расширить безвизовую зону до города Варде, который находится недалеко от морской границы с Россией, но более чем в 250 километрах от сухопутной. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в норвежском Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.
"Изначально ограничение было установлено регламентом Евросоюза – 30-50-километровая зона (для установления безвизового режима). У нас через морскую границу нет пункта пропуска. Как пересекать сухопутную границу, а потом ехать в Варде, как может осуществляться мониторинг – это сложно", – добавил Шатуновский-Бюрно.
Какие бы варианты решения ни рассматривались, предложение должно поступить от норвежской стороны, добавил дипломат.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что само появление такой темы – уже хороший знак.
"Это говорит о том, что доверие растет, несмотря на то, что, к сожалению, в Норвегии тоже велась антироссийская пропаганда, которая сейчас захлестнула всю Европу и США. И тем не менее власти (провинции Финнмарк – ред.) говорят о расширении безвизовой зоны, а значит, они нацелены на увеличение количества посещений, на рост деловой активности, потому что одно всегда связано с другим. Это очень положительный факт. Я думаю, что реализация этих планов улучшила бы наши отношения и позволила более эффективно развивать территории как с норвежской, так и с российской стороны границы. Это было бы очень хорошо и полезно", – уверен Дмитрий Журавлев.