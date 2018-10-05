Эксперт о планах в Норвегии по безвизовой зоне с Россией: доверие растет

В Норвегии предложили расширить безвизовую зону с Россией. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, это пошло бы на пользу обеим сторонам.

Власти норвежской провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, предлагают расширить безвизовую зону до города Варде, который находится недалеко от морской границы с Россией, но более чем в 250 километрах от сухопутной. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в норвежском Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

"Пока это просто политические планы, может быть, даже иллюзии, гипотезы. Российская сторона, которая конструктивно настроена на сотрудничество, готова рассматривать любые предложения по упрощению режима. Но мы должны понимать, что это должно быть на основе межправительственных соглашений. Предложений от правительства Норвегии в адрес правительства РФ не поступало", – сказал консул, уточнив, что идея о расширении безвизовой зоны – инициатива властей коммуны.

"Изначально ограничение было установлено регламентом Евросоюза – 30-50-километровая зона (для установления безвизового режима). У нас через морскую границу нет пункта пропуска. Как пересекать сухопутную границу, а потом ехать в Варде, как может осуществляться мониторинг – это сложно", – добавил Шатуновский-Бюрно.

Какие бы варианты решения ни рассматривались, предложение должно поступить от норвежской стороны, добавил дипломат.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что само появление такой темы – уже хороший знак.

"Это говорит о том, что доверие растет, несмотря на то, что, к сожалению, в Норвегии тоже велась антироссийская пропаганда, которая сейчас захлестнула всю Европу и США. И тем не менее власти (провинции Финнмарк – ред.) говорят о расширении безвизовой зоны, а значит, они нацелены на увеличение количества посещений, на рост деловой активности, потому что одно всегда связано с другим. Это очень положительный факт. Я думаю, что реализация этих планов улучшила бы наши отношения и позволила более эффективно развивать территории как с норвежской, так и с российской стороны границы. Это было бы очень хорошо и полезно", – уверен Дмитрий Журавлев.

Соглашение об упрощенном пересечении границы для жителей приграничной территории начало действовать с мая 2012 года. Граждане России и Норвегии, постоянно проживающие в пределах 30-километровой зоны от госграницы, по специальным "паспортам жителей приграничья" могут пересекать границу без виз и находиться на соседней территории в пределах 30-километровой зоны в течение 15 дней.