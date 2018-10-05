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"Ничего страшного". Эксперт об отсрочке сделки с Индонезией по Су-35

(обновлено: 09:34 05.10.2018)
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© Фото : ПАО "Компания "Сухой"Самолет СУ-35Самолет СУ-35
© Фото : ПАО "Компания "Сухой"
Индонезия отложила покупку российских истребителей Су-35 из-за санкций США, сообщают СМИ. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Вячеслав Смирнов.

Реализацию российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию отсрочили из-за возможных санкций США. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). "США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры", – пишет издание.

Отмечается, что договор на поставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Кроме того, как утверждает газета, возникают сложности и у России. "При реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", – пишет газета.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Индонезия во многом кредитуется в США, часть своей продукции тоже поставляет в США, и, естественно, бизнес и государство опасаются попасть под санкции, которые грозят тем, кто закупает вооружение у РФ. Более того, у них часть вооружения – американского производства, поэтому возможны санкции с поставкой запасных частей. Поэтому все это было ожидаемо, и когда заключался договор на поставку наших самолетов, такая вероятность, скорее всего, рассматривалась. Но это такой рынок: одна страна не взяла, другая возьмет – ничего страшного", – сказал Вячеслав Смирнов.

Контракт на Су-35, оцениваемый в 1,1 миллиарда долларов, был подписан в феврале этого года. Приблизительно половину контракта Индонезия оплатит встречными поставками каучука и пальмового масла. Планировалось, что поставку осуществят в течение двух лет после подписания контракта, причем Индонезия хотела получить первый самолет к октябрю.

Генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван ранее заявил, что США выражали недовольство в связи с покупкой Джакартой 11 российских самолетов Су-35, сообщает газета Jakarta Post. Однако, несмотря на реакцию Вашингтона, по его словам, Индонезия не намерена отказываться от своих планов.

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