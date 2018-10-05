Политик оценил планы Киева создать ракету, которая "достанет до Москвы"

На Украине заявили о возможности создания ракет, способных "достать до Москвы". Без кооперации с Россией Украина возродить военно-промышленный комплекс не сможет, уверен украинский политик Владимир Олейник. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы". Об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife.

По словам Бадрака, конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий, при этом инженеры, по его словам, способны произвести больше, чем вооруженные силы могут взять на вооружение.

По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". Они, по его словам, должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник полагает, что подобные планы отражают не национальные интересы страны, а внесенную извне повестку.

"Такие заявления, безусловно, направлены на дестабилизацию ситуации – это в русле общей концепции, что Россия – это "агрессор". Это не национальные интересы Украины, эта повестка внесена извне. Что же касается технических возможностей, то Украина раньше разрабатывала такие ракеты – тот же "Южмаш" выпускал ракету "Сатана" (по классификации НАТО, по российской классификации – РС-20В "Воевода", – ред.), которую боялись и боятся до сегодняшнего дня в США и странах НАТО. Но сегодня "Южмаш", по сути, уничтожен. Так же, как уничтожена и оборонка Украины. Да, что-то делают, подкрашивают и ремонтируют советскую технику – даже парад на День независимости показал, что на 80% это советская техника. Все остальное – б/у, приобретенное у стран НАТО. А для серьезных разработок нужна наука. Но она уничтожена. Сегодня Европа требует от Украины только дешевой рабочей силы. Поэтому сейчас Украина не в состоянии самостоятельно, без кооперации с Россией, возродить мощный оборонно-промышленный комплекс", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.