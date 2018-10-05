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Эксперт о работе Пентагона с вирусами: опасно и непредсказуемо

(обновлено: 10:16 05.10.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CandyBoxImagesКрасивые и смертельно опасныеКрасивые и смертельно опасные
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CandyBoxImages
Европейские ученые заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия. Ситуацию в эфире радио Sputnik оценил доктор биологических наук Алексей Куликов.

Программа американских военных по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии. Об этом говорится в исследовании группы ученых из университетов Германии и Франции, опубликованном в журнале Science.

Программа Insect Allies ("Насекомые-союзники") разрабатывается в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США. Официальная задача экспериментов – "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.

Авторы исследования отмечают далеко идущие биологические, экономические и социальные последствия, которые может иметь для окружающей среды реализация программы Пентагона. Ученые сомневаются, что проект способен принести практическую пользу сельскому хозяйству США.

"В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что (если это правда) будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии", – говорится в докладе.

Отмечается, что на существующую с 2016 года программу уже потрачено 27 миллионов долларов.

Доктор биологических наук, заместитель директора по науке Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Алексей Куликов в эфире радио Sputnik рассказал, как можно использовать модифицированные вирусы.

"В природе вирусы вездесущи, и они специализируются под тот организм, на основе которого они развиваются. Они узкоспециализированы, но при этом их могут переносить разные носители. Мы знаем, что в природе есть очаги инфекций, опасных для человека, носителями которых могут быть животные. Есть вирусы, которые размножаются в растениях, и насекомые могут эти вирусы переносить. Вирусы встраиваются в геном и могут каким-то образом на него влиять. Когда вирус "одомашнивается", он начинает выполнять некие функции. Этим пользуются для того, чтобы изменить какие-то свойства. Пользуются урезанными вирусами, чтобы они встроились в геном, перенесли туда какой-то важный ген, чтобы появился какой-то новый признак", – сказал Алексей Куликов. 

Он прокомментировал сведения о работе американских ученых, опубликованные в журнале Science. 

"Если предполагается, что вирус, размножающийся в растении, будет иметь что-то опасное для человека, если это рассматривается как некое генетическое оружие, то я не представляю сложность подобной конструкции, чтобы вирус работал и в клетках растения, и в клетках насекомого, и при этом поражал человека. Если же это делается для борьбы с сорняками, чтобы вирус размножался в каком-то конкретном виде сорняков, то это опасно, потому что сорняк на культурном поле – это нормальное растение в биоценозе. Если устроить вирусное заболевание по какой-то территории, последствия могут быть очень вредными. И вообще подобные вещи, когда вирусы модифицируются и выпускаются в природу, это опасно с точки зрения масштабного влияния на природу", – уверен Алексей Куликов. 

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов на специальном брифинге заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка) под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химический препарат. Такой вывод Минобороны сделало после анализа материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе.

В Пентагоне заявили, что Центр Лугара принадлежит властям Грузии, а спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе также сказал, что лаборатория финансируется и управляется из Тбилиси.

 

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