В правительстве РФ готовят закон, который позволит потребителям сдавать излишки электроэнергии в сеть по льготному тарифу. Об этом в интервью радио Sputnik в рамках Российской энергетической недели рассказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Новый законопроект, который рассматривается сейчас в правительстве, позволит простым потребителям заработать на продаже излишков электроэнергии. При этом, как предполагается, сдавать электричество в сеть можно будет по льготному тарифу. В эксклюзивном интервью радио Sputnik в рамках Российской энергетической недели первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер отметил, что помочь в создании новой схемы могут передовые цифровые технологии.

"Цифровизация – это не про технологии, цифровизация – это изменение уклада. Утверждена дорожная карта, и уже сейчас в правительстве рассматривается новый закон. Речь идет о том, что сегодня пользователь просто потребляет электрическую энергию, а завтра у вас будет возможность не просто у себя поставить солнечную панель или ветряк. У вас и сейчас такая возможность есть, но вы не можете никому это продать, не имеете права. Только квалифицированные игроки у нас могут поставлять электричество в сеть. А вы, как активно-адаптивный пользователь, если ваш объем генерации не превышает 15 киловатт, сможете излишки сдавать в сеть по льготному тарифу, без налогов. И цифровые технологии дают такую возможность. Каждый потребитель, каждая домохозяйка сможет на себе почувствовать изменения этой ситуации", – сказал Алексей Текслер.

Слушайте полную версию интервью:

Минэнерго: потребители смогут заработать на продаже излишков энергии Your browser does not support HTML5 audio

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.