Мнение об обвинении россиян "в кибервзломах": в Сети много самодеятельности

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне. 4 октября 2018

Минюст США обвинили семерых "российских офицеров" в кибервзломах. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта отметил, что проблемы, которые существуют в интернете, Запад пытается активно использовать против РФ.

Американский Минюст обвинил семерых "офицеров российской армии" в кибервзломах, заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

"Эти семеро обвиняются в масштабной кампании по взлому, краже личной и секретной информации и публикации этой информации, чтобы отомстить критикам России и склонить общественной мнение в пользу России", — отметил он.

По данным ФБР, "российских офицеров" зовут Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков. Все они находятся в России.

Демерс утверждает, что хакерским атакам подверглись ряд спортивных организаций, химлаборатория в Гааге и ядерная компания Westinghouse, которая поставляла на Украину топливо для атомных реакторов. Эти же россияне, по версии Вашингтона, взломали сервер лаборатории в Швейцарии, анализировавшей яд, которым, предположительно, отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Отмечается, что целями обвиняемых были около 250 спортсменов из 30 стран, а также десятки антидопинговых агентств и спортивных организаций.

"Сегодняшние обвинения касаются тех же сотрудников разведки России, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве, они участвовали в сговоре с целью проведения хакерских атак на частные лица и организации в США, Канаде и Европе с целью получения информации или доступа к ней для последующего использования в интересах российского правительства", — добавил представитель Минюста.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Подозреваемых выдворили с территории Нидерландов 13 апреля.

В МИД РФ назвали эти обвинения западной шпиономанией. При этом источник в ведомстве отметил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада".

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что проблемы, которые существуют в Сети, Запад пытается активно использовать против России.

"Ежедневно происходят десятки тысяч хакерских атак на самые разные сайты и базы данных по всему миру. Запад же пытается эти хакерские атаки взвалить на Россию, на российское правительство. Но хакеры могут путать следы, и найти тех, кто осуществлял хакерские атаки, очень сложно, а доказать — либо сложно, либо невозможно. Интернет – это очень сложно организованная институция, там много самодеятельности. Но когда есть политический заказ, когда есть целый проект демонизации, то тогда все начинают приписывать именно России. Мы готовы выслушать обвинения, но только если они носят четкий документированный характер. А вот этого нам никогда не предоставляют. Поскольку это проект информационной войны для "отбрасывания" России. Те реальные проблемы, которые существуют в интернете, в данном случае активно используются против России…Нам остается вести свою кампанию по борьбе с этой дезинформацией, клеветой, с этими выдуманными новостями, не имеющими под собой реальной основы", — сказал Юрий Почта.



