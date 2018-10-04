Политолог: Порошенко "раскрыл образ" Украины перед элитами Евросоюза

Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, сколько Киев тратит на войну в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, чем руководствуются в Киеве, предоставляя Западу подобные отчеты.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, во сколько Украине обходится ведение вооруженного конфликта в Донбассе.

"Только на оборону мы тратим сумму, эквивалентную 6% ВВП", – сказал украинский лидер в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Порошенко добавил, что помимо расходов непосредственно в ходе конфликта, Украина потеряла четверть экспорта, поскольку в Донбассе находилось 30% промышленного потенциала страны.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал заявление президента Украины.

"Милитаристская риторика Порошенко в ЕС объясняется той стратегией, которую реализуют в Киеве. Они создают своему режиму образ форпоста западного мира, сопротивляющегося "варварской агрессии Востока" – в данном случае России и ее союзников. То есть это черно-белая картина холодной войны. Они продают Западу этот свой образ – мол, они защищают просвещенную Европу от "варваров". И поэтому его отчет и рассказ о военных расходах – это не что иное, как раскрытие этого образа. Целевая аудитория тоже понятна – это круги, которые поддерживают Украину, элиты Евросоюза", – сказал Семен Уралов.