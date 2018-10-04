Военный эксперт: похоже, США готовятся к биологической войне

Минобороны РФ обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии. В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал выводы военного ведомства.

При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого, исходя из документов, компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси. Он считает, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года после лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе причины смерти указано "неизвестно", но расследования не проводились.

По документам, представленным экс-министром, умерших лечили препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду.

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", – сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.

Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

В России "Совалди" включен в реестр лекарственных средств, и жертв среди принимавших его нет. Это говорит о том, что гражданам Грузии давали не его, а какой-то другой токсичный препарат, считают в Минобороны.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", – сказал Кириллов.

Расследование вокруг центра Лугара в Грузии подтверждает опасения о противозаконной деятельности США, которые пытаются обойти положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, уверены в Минобороны.

Россия призвала ОЗХО заставить США обнародовать данные по разработке биооружия и об опытах над людьми.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после появления центра имени Ричарда Лугара резко повысился уровень биологической угрозы.

"На территории Грузии было несколько вспышек эпидемий, в том числе в самом центре имени Ричарда Лугара, погибли несколько пакистанцев, которые там работали. Кроме того, неоднократно в округе, в радиусе примерно 60 километров, были зафиксированы вспышки, в том числе атипичной пневмонии, других опасных заболеваний. И то, что в Сочи появились комары – переносчики вируса Зика, это, я думаю, тоже неслучайно. Тропические комары из Южной Америки оказались на территории европейской России впервые за всю историю наблюдений. Плюс постоянные вспышки Африканской чумы свиней на территории Краснодарского, Ставропольского края, других регионов РФ… То есть уровень биологической угрозы после появления этого центра резко возрос, эпидемиологическая обстановка только ухудшилась", – сказал Игорь Никулин.

По мнению эксперта, США осуществляют полномасштабную подготовку к биологической войне.

"Вопрос, который поднял Игорь Гиоргадзе, о том, что в центре в течение одного дня умерло 24 пациента, наводит на нехорошие размышления. Похоже, что США не только нарушают Конвенцию о запрещении биологического оружия, но и делают это на территории других государств. К тому же в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Похоже, что они ведут полномасштабную подготовку к биологической войне со всеми своими геополитическими противниками – Россией, Китаем, Ираном и даже с Европейским союзом. Потому что там тоже появились вспышки самых разных инфекций, которые никогда на территории Европы не фиксировались, в частности, лихорадка Западного Нила, лихорадки Денге и других", – отметил Игорь Никулин.