РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: похоже, США готовятся к биологической войне

(обновлено: 18:41 04.10.2018)
0181
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie BlowЛаборатория имени Ричарда Лугара в ГрузииЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
Минобороны РФ обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии. В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал выводы военного ведомства.

При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого, исходя из документов, компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии
© Фото : Republic of Georgia
"Надо разбираться". Мнение о возможных тайных биологических опытах в Грузии
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси. Он считает, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года после лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе причины смерти указано "неизвестно", но расследования не проводились. 

По документам, представленным экс-министром, умерших лечили препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду.

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", – сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.

Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

В России "Совалди" включен в реестр лекарственных средств, и жертв среди принимавших его нет. Это говорит о том, что гражданам Грузии давали не его, а какой-то другой токсичный препарат, считают в Минобороны.

Лаборант в лаборатории геномных и постгеномных исследований
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал снятие в США запрета на эксперименты с вирусами
"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", – сказал Кириллов.

Расследование вокруг центра Лугара в Грузии подтверждает опасения о противозаконной деятельности США, которые пытаются обойти положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, уверены в Минобороны.

Россия призвала ОЗХО заставить США обнародовать данные по разработке биооружия и об опытах над людьми.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после появления центра имени Ричарда Лугара резко повысился уровень биологической угрозы.

"На территории Грузии было несколько вспышек эпидемий, в том числе в самом центре имени Ричарда Лугара, погибли несколько пакистанцев, которые там работали. Кроме того, неоднократно в округе, в радиусе примерно 60 километров, были зафиксированы вспышки, в том числе атипичной пневмонии, других опасных заболеваний. И то, что в Сочи появились комары – переносчики вируса Зика, это, я думаю, тоже неслучайно. Тропические комары из Южной Америки оказались на территории европейской России впервые за всю историю наблюдений. Плюс постоянные вспышки Африканской чумы свиней на территории Краснодарского, Ставропольского края, других регионов РФ… То есть уровень биологической угрозы после появления этого центра резко возрос, эпидемиологическая обстановка только ухудшилась", – сказал Игорь Никулин. 

По мнению эксперта, США осуществляют полномасштабную подготовку к биологической войне.

"Вопрос, который поднял Игорь Гиоргадзе, о том, что в центре в течение одного дня умерло 24 пациента, наводит на нехорошие размышления. Похоже, что США не только нарушают Конвенцию о запрещении биологического оружия, но и делают это на территории других государств. К тому же в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Похоже, что они ведут полномасштабную подготовку к биологической войне со всеми своими геополитическими противниками – Россией, Китаем, Ираном и даже с Европейским союзом. Потому что там тоже появились вспышки самых разных инфекций, которые никогда на территории Европы не фиксировались, в частности, лихорадка Западного Нила, лихорадки Денге и других", – отметил Игорь Никулин. 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена