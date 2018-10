Эксперт рассказал, почему Лондон создает из ГРУ "мистический образ"

Британский МИД заявил, что главное управление российского генштаба ("ГРУ") "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД России Лев Клепацкий.

Британские власти считают, что главное управление российского генштаба ("ГРУ") "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру и намерены вместе с союзниками ответить. Соответствующее сообщение опубликовал британский МИД.

"Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию ГРУ, российского военно-разведывательного управления, по беспорядочным и безрассудным кибератакам на политические институты, предприятия, медиа и спорт", – сообщается в документе.

Британский национальный центр по кибербезопасности (NCSC) приводит технические детали.

Так, сообщается, что "ГРУ" якобы причастно к краже у WADA медицинских документов ряда спортсменов, опубликованных в 2017 году, к кибератаке на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году, ко взлому электронной почты базирующегося в Британии телеканала в 2015 году, а также к запуску в 2017 году вируса BadRabbit.

Сообщения об этих атаках снабжены на сайте ведомства комментарием: "NCSC с высокой степенью уверенности (with high confidence) полагает, что ответственным почти точно (almost certainly) было ГРУ".

"Вместе с нашими союзниками мы раскроем попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответим на них", – заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, слова которого приводятся в сообщении.

В отдельном заявлении Хант уточнил, что против России могут быть введены новые санкции в связи с "вескими доказательствами" того, что Россия якобы попыталась совершить кибератаку на ОЗХО.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондон своими обвинениями пытается создать из главного управления российского генштаба некий "мистический образ".

"В данном случае главное для британцев – сформировать мистический образ под названием "ГРУ"… Англичане в последние три-четыре года постоянно вбрасывают в мировое информационное пространство одну за другой различные версии о "подрывной деятельности" России. Причем именно версии, а не факты. У них просто какой-то зуд по этому поводу, и отсюда такая активность. И вот сейчас мы видим очередную попытку создать некую "новую реальность"", – сказал Лев Клепацкий.

Он предположил, что одной из целей Лондона является отвлечь внимание от разведдеятельности самой Великобритании и ее ближайших партнеров, включая США.

"Надо понимать, что возможности любой страны, в том числе России, в этой области несопоставимы с тем, чем располагает Британия. Поскольку речь идет не об одной лишь этой стране и ее спецслужбах. Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия – вот "пятерочка" стран, которая раскинула свою сеть над всей планетой. Помните, были скандалы, когда страны континентальной Европы, в том числе Германия, обнаруживали, что они находятся под плотным наблюдением этой пятерки. Это целая инфраструктура, которая покрывает так или иначе всю планету. Они шпионят за всеми, в том числе за союзниками, но очень хотели бы, чтобы люди про это забыли, а думали бы про "коварную Россию"", – полагает Лев Клепацкий.

По его мнению, бездоказательность обвинений в адрес России становится очевидна, поэтому на смену старым обвинениям постоянно приходят новые.

"Они понимают, что есть опасность ослабления санкций. Они не хотят этого ослабления допустить, вот и выпускают все новых и новых "уток". Цель – одна и та же: сподвигнуть своих союзников по НАТО сохранить режим санкций, чтобы по-прежнему "сдерживать" Россию", – считает Лев Клепацкий.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.