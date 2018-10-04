Эксперт оценил возможность альтернативного маршрута "Северного потока-2"

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

Wintershall поддержит альтернативный маршрут "Северного потока-2", заявили в компании. Завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что переход на этот маршрут в случае необходимости будет быстрым.

Немецкая компания Wintershall готова участвовать в финансировании строительства "Северного потока-2" по альтернативному маршруту, если Дания не даст соответствующего разрешения, сообщил РИА Новости член правления компании Тило Виланд.

"Как финансовые инвесторы, мы поддерживаем проект, мы однозначно поддержим оба альтернативных варианта строительства", – сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных государств компании-оператору Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В августе Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2", параллельно ожидая разрешения властей Дании на строительство по основному маршруту.

Сейчас построено около 50 километров морского участка газопровода в Финляндии и Германии, сообщил журналистам глава еще одного акционера компании-оператора – австрийской OMV Райнер Зеле.

По его словам, Дания может дать разрешение в следующем году.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков высказал мнение, что и без согласия Дании вопрос с проектом решится достаточно быстро.

"Вопрос решаемый. Надеюсь, Дания в 2019 году все-таки даст свое согласие. Но уже сейчас австрийская кампания – партнер "Газпрома" вложила большие деньги в этот проект. Кроме того, сейчас объявлен конкурс на поставку труб в обход Дании, если такое решение будет принято. То есть все, в принципе, подготовлено, если вдруг Дания не разрешит пройти по своим территориальным водам. Проект уже есть, необходимое финансирование – не такое уж большое. Поэтому, я думаю, вопрос достаточно быстро решится", – сказал Юрий Рыков.